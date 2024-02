Podcast: Kral brutálně ubodal vlastního dědečka. Mrtvolu příbuzného po činu odtáhl do sušárny!

V listopadu roku 2012 se dvaadvacetiletý Martin Kral vydal k domu na Praze 5, kde bydlel jeho dědeček s družkou Naďou. Kral zazvonil na zvonek a příbuznému do mikrofonu sdělil, že mu jde vrátit vypůjčené peníze. Na chodbě ale dědečka napadl a pětkrát do něj bodl. Jeho mrtvolu schoval v sušárně a vydal se do bytu zavražděného, kde si chtěl obstarat další peníze. Nečekal ale, že uvnitř bude přítelkyně jeho dědečka. Za vraždu a pokus o vraždu Martin Kral od soudů odešel s trestem 24 let vězení.