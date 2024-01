Valentín zasadil lékařce Erice 12 bodných ran: Od soudu si vyslechl tvrdý trest

V případu vraždy 46leté ženy ze silvestrovské noci 1. ledna 2023 na ulici v Michalovcích dostal 19letý Valentín třiadvacet let odnětí svobody s maximální ostrahou. Ve čtvrtek o tom rozhodl Krajský soud v Košicích, který zvýšil původní trest o tři roky.

Co se stalo 1. ledna 2023?

V brzkých ranních hodinách na Nový rok se vracela domů zdravotní sestřička Erika. Podle slovenských médií předtím, než se vydala ze služby domů, šla vybrat peníze z bankomatu v centru obce Michalovce. Ovšem právě tehdy si ji vybral za oběť osmnáctiletý Valentín, který ji začal pronásledovat.

Podle kamerových záznamů Erika před mužem utíkala a volala o pomoc. V tu dobu již měla být zraněná. Podle dostupných informací měla na těle celkem dvanáct bodných ran. Útočník ženě ukradl mobilní telefon, peněženku a utekl z místa činu. Následně, o třicet minut později, její bezvládné tělo našla náhodná kolemjdoucí. Policie muže zadržela 3. ledna, od té doby byl ve vazbě.

Soud označil původní verdikt za mírný

Vrahem je teprve devatenáctiletý Valentín, který se k závažnému trestnému činu s lítostí přiznal. Soud mladíkovi uložil dvacetiletý nepodmíněný trest. Prokuratura ovšem považovala trest za nepřiměřeně mírný, obžalovaný naopak za nepřiměřeně přísný. Obě strany podaly odvolání, informoval server Novinky.sk

Podle Krajského odvolacího soudu bylo do uloženého trestu potřeba zohlednit i způsob smrti oběti. Soudce poukázal na to, že Valentín použil hrubou sílu za použití bodné zbraně a oběť dvanáctkrát bodl. „Je zřejmé, že obžalovaný věděl, co chce učinit, a tato skutečnost vedla soud k tomu, že je třeba tento trest zpřísnit“, uvedl soudce. Původní 20letý trest odvolací soud zvýšil na 23 roků. Rozsudek je pravomocný.

Trest s maximální ostrahou

Odsouzený si svůj trest odpyká ve vězení s maximální ostrahou, soud mu dále určil i dvouletý ochranný dohled. „Souhlasíme s uloženým trestem,“ uvedla Krajská prokurátorka. Obžalovaný na veřejném zasedání krajského soudu nebyl přítomen, skutku ovšem litoval a spolupracoval na objasnění trestného činu.