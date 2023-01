Vrah pronásledoval sestřičku Eriku (†46) a ubodal ji na ulici: Svědci obviňují Valentýna (18)!

Počátkem tohoto roku byla ve slovenských Michalovcích zavražděna zdravotní sestřička Erika O. (†46). K činu se měl podle slovenských médií přiznat několika svědkům Valentýn H. (18). Navíc dosvědčili, že měl v tu dobu na sobě oblečení od krve. Mladík byl vzat do vazby, proti čemuž se odvolal, soud však jeho žádost zamítl.

Slovenská obec Michalovce zažila od počátku roku několik tragédií. Jednou z nich byla i vražda oblíbené zdravotní sestřičky Eriky O. (†46). Tu brzy ráno první den nového roku napadl vrah při výběru z bankomatu.

Erika se agresorovi snažila utéct a volala o pomoc, nikdo ale účinně nezasáhl. Muž ji dohnal, zasadil jí devět bodných ran, umírající ženu okradl a zmizel. Jak vyšlo najevo, pár desítek minut po činu se měl k vraždě Eriky přiznat teprve 18letý Valentýn H.

Policie ho zadržela ve vlaku

Podle svědka, který tuto skutečnost popsal i u soudu, měl Valentýn přijít značně opilý. „Zabil jsem jednu gadžiku,“ sdělil prý svědkovi obviněný. Další žena u soudu popsala, že Valentýn měl oblečení od krve, tvrdil, že někoho zabil, a navíc měl mít u sebe zkrvavený nůž.

Mladíka se policistům podařilo po pár dnech chytit ve vlaku směřujícím do České republiky. Krátce na to byl Valentýn H. vzat do vazby.

Video Slovenští policisté vyšetřují smrt ženy v Michalovcích. - TV JOJ Video se připravuje ...

Soud žádosti nevyhověl

Pokusil se odvolat, ale žádost o propuštění mu neprošla. „Soud zamítl stížnost Valentýna H., obviněného z obzvláště závažného zločinu vraždy proti usnesení Okresního soudu Košice II o jeho vzetí do vazby,“ uvedla pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ mluvčí košických soudů Anna Pančúrová.

Podle ní se krajský soud ztotožnil s rozhodnutím Okresního soudu Košice II. „Existují důvodné obavy, že by obviněný utekl nebo se skrýval, aby se vyhnul trestnímu stíhání nebo trestu a zřejmě by pokračoval v trestné činnosti,“ doplnila pro médium mluvčí.