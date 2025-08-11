Podle zveřejněného záznamu začalo napadení strkáním a údery rukou. Následně chlapci muže srazili na zem, kopali ho, bili pěstmi a také teleskopickým obuškem. Na otřesný případ upozornila televize CNN Prima News, která zveřejnila video zachycující celý incident.
Měla ho vylákat dívka
Záběry ukazují, že oběť se v první fázi nebránila, pouze si chránila hlavu a tělo před údery. Útok pokračoval, dokud se muži nepodařilo vstát a prchnout na cestu vedoucí ven z lesa.
Nezletilí kluci zbili v lese na Blanensku muže, který si měl domlouvat schůzku s jejich kamarádkou (13) Facebook
Podle informací CNN Prima News se za útokem skrývá šokující motiv – oběť si měla psát s teprve třináctiletou dívkou, kamarádkou útočníků. Ta ho údajně do lesa vylákala, kde už čekala rozzuřená skupina.
„Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé pachatele, spolupracujeme i s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Věc je kvalifikována jak ohrožování výchovy dítěte, probíhají výslechy a další procesní úkony. Právní kvalifikace se však v rámci šetření ještě může změnit,“ řekl k případu mluvčí policie Pavel Šváb.