Podle zveřejněného záznamu začalo napadení strkáním a údery rukou. Následně chlapci muže srazili na zem, kopali ho, bili pěstmi a také teleskopickým obuškem. Na otřesný případ upozornila televize CNN Prima News, která zveřejnila video zachycující celý incident.

Měla ho vylákat dívka

Záběry ukazují, že oběť se v první fázi nebránila, pouze si chránila hlavu a tělo před údery. Útok pokračoval, dokud se muži nepodařilo vstát a prchnout na cestu vedoucí ven z lesa.

Nezletilí kluci zbili v lese na Blanensku muže, který si měl domlouvat schůzku s jejich kamarádkou (13) Facebook

Podle informací CNN Prima News se za útokem skrývá šokující motiv – oběť si měla psát s teprve třináctiletou dívkou, kamarádkou útočníků. Ta ho údajně do lesa vylákala, kde už čekala rozzuřená skupina.

„Vzhledem k tomu, že jde o nezletilé pachatele, spolupracujeme i s orgánem sociálně právní ochrany dětí. Věc je kvalifikována jak ohrožování výchovy dítěte, probíhají výslechy a další procesní úkony. Právní kvalifikace se však v rámci šetření ještě může změnit,“ řekl k případu mluvčí policie Pavel Šváb.
Čtveřice kluků brutálně zmlátila muže na Blanensku, důvodem mělo být to, že si dopisoval s jejich kamarádkou (13).
