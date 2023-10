Drama se odehrálo letos 15. ledna v jednom z brněnských bytů. Lupiči se do něj dostali poté, co jim poškozený sám otevřel dveře. Kdyby věděl, co bude následovat, určitě by čtyřčlennou skupinu k sobě nepustil.



Pálkou a obuškem

„Pachatelé svou oběť napadli basebalovou pálkou, teleskopickým obuškem a poté do ní dvakrát vystřelili. Zasáhli ji do levé části obličeje a do boku,“ uvedl státní zástupce.

Zatím není prokázáno, zda se na násilí podíleli všichni čtyři lupiči. Vinu zatím přiznali pouze dva Ukrajinci. Čech Tomáš C. a Češka Denisa W. tvrdí, že tam jen stáli. Denisa W. přitom byla ve velmi vysokém stupni těhotenství.



Středečnímu líčení u soudu byl přítomen pouze Tomáš C., kterého přivedla eskorta. Denisa W., která je držená ve vazbě, se z jednání omluvila.