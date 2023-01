Na apríla 2015 měl podle obžaloby Karolis N. vyloupit obchod známého Hanákova klenotnictví v Rašínově ulici v centru Brna. Společně se třemi dalšími Litevci měli vtrhnout do klenotnictví a pod namířenou pistolí donutili všechny čtyři prodavače lehnout na břicho na zem.

„Přinesenou sekerou rozbili dvě skleněné vitríny a ukradli z nich 34 hodinek Breitling a Omega, v souhrnné hodnotě přesahující 4,3 miliony korun,“ vypočítal v obžalobě státní zástupce.

Tak se to nestalo

„Necítím se vinen, popis loupeže neodpovídá,“ prohlásil prostřednictvím tlumočníka Karolis N. „S navrženým trestem nesouhlasím, chci vidět video, jak se vše událo,“ dodal. Soudu oznámil, že se chce dohodnout na vině a trestu, vzápětí však své tvrzení odvolal.

Soudce Aleš Novotný mu přitom nabízel výměnou za přiznání dohodu o výrazně menším trestu, než jej čeká v případě, že se mu prokáže vina. Hrozí mu až 12 let.

Litevec ovšem vzápětí šokoval soud sdělením, že vlastně ani neví, kolik je mu let. V průběhu přelíčení tvrdil, že něco mezi 26 a 29. Vychodil prý deset tříd školy a nikdy nikde nepracoval. Během svého krátkého života už ovšem stihnul stát před trestními tribunály v Itálii, Německu, Švýcarsku a Litvě.

Policii se přiznal

V přípravném řízení na policii Karolis N. řekl, že se mu prostě v Brně zachtělo hodinek rolex a breitling. „Tak jsem to klenotnictví vyloupil,“ diktoval policistům do protokolu. Po loupeži prý sedl do auta a odjel domů do Litvy.

V dalším výslechu o měsíc později už odmítl vypovídat. Společníci nepříliš bystrého Karolise N. u jiných soudů napříč státy Evropy přistoupili na dohody, kdy výměnou za nižší tresty prosťáčka napráskali a prakticky usvědčili.

Kromě něj jsou totiž samostatně stíháni i další dva jeho přímí komplici a zhruba dalších dvacet mužů, kteří loupili hlavně v domovské Litvě.

„Zajišťovali odbyt kradeného zboží. Společně plánovali, tipovali, rozdělovali úkoly, opatřili si zbraně a nářadí k rozbití vitrín a loupežná přepadení vykonávali,“ vyjmenoval žalované události státní zástupce. Soud rozhodl o jeho ponechání ve vazbě a jednání odročil na polovinu února.

