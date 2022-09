Případ vyloupeného zlatnictví v Uherském Hradišti znovu u soudu: Vědci zkritizovali pachovou identifikaci!

Vědci ve středu u zlínského krajského soudu, který znovu projednává případ loupeže v klenotnictví v Uherském Hradišti z roku 2015, kritizovali policií prováděnou metodu pachové identifikace. Především na základě pachových stop soud v roce 2019 poslal v kauze Miloše Zezulu a Martina Skalického na osm a pět let do vězení. Oba si odpykali přes dva roky. Letos v únoru však Ústavní soud (ÚS) vyhověl jejich stížnostem. Krajský soud poté rozhodl o propuštění mužů na svobodu a ve středu případ opět otevřel. Obžalovaní vinu popírají. Za loupež a poškození cizí věci jim hrozí pět až 12 let vězení.

Metoda pachové identifikace, kterou policie v době po loupeži používala, má podle odborníků z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) řadu závad. Kritizovali například, že psovod věděl, ve které pachové konzervě je při srovnávání s dalšími nádobami pach podezřelého a mohl tudíž ovlivnit, že ji pes následně označí. „V momentě, kdy psovod ví, kde je cílový vzorek, tak je to postup, který vylučuje objektivitu,“ řekl Luděk Bartoš z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

Pes podle Bartoše reaguje na pokyny psovoda, který jej mimoděk ovládá. Jeho kolegyně Milena Santariová uvedla, že pes psovoda neustále vnímá, a to nejen zrakem. „Zorné pole německého ovčáka je 250 stupňů, stačí malé naklonění hlavy a ví, co psovod dělá,“ uvedla Santariová. Pes podle ní hledá cokoliv, za co by mohl být odměněn, a i když odměnu nezíská, ví, zdali je psovod s jeho výkonem spokojen, nebo nikoliv.

Ukradli šperky za 1,2 milionu

Možnost ovlivnění psa psovodem nevyloučil ani předvolaný znalec z odvětví kriminalistické odorologie Jiří Rulc. Policie však podle něj k metodě využívá kvalitní psy. Zvíře hledá v řadě pachových konzerv tu s pachem podezřelého, pakliže tam je. „Pes vybíhá sám, nestačíte ani zareagovat, jen čekáte, až lehne. Dáte mu načichat, on pach nasaje a hledá shodu. Udělá to během několika vteřin,“ řekl Rulc. Za tak krátkou chvíli podle něj nemá možnost se na psovoda podívat.

Pachatelé ke klenotnictví přijeli 8. září 2015 na motocyklu, jeden měl zbraň. Šperky za více než 1,2 milionu korun se ale útočníkům s kuklami na hlavách odnést nepodařilo. Zabránili tomu dva kolemjdoucí, kteří utrpěli těžká zranění. Jednoho postřelili lupiči do nohy, druhého zranily střepy z rozbitých skleněných dveří prodejny.

Pachatelé na místě nechali tašku se šperky, šroubovák a páčidlo a odjeli na motocyklu. Ve zlatnictví a jeho nejbližším okolí kriminalisté po přepadení identifikovali několik pachových stop Zezuly i Skalického. Oba tvrdí, že v té době byli jinde. „Očekávám, že nás soud zprostí. Už to trvá dlouho. Pevně doufám, že se otevřou okna a vletí sem spravedlnost,“ řekl novinářům po skončení dnešního jednání Zezula.

Muže poslal krajský soud za loupež do vězení v únoru 2019, jeho rozhodnutí později potvrdily i olomoucký vrchní soud a Nejvyšší soud. Po zásahu ÚS byl však rozsudek zrušen. Krajský soud podle ústavních soudců musí znovu vyhodnotit důkazy, případně doplnit dokazování. Pokud ani poté nedosáhne „praktické jistoty“ o vině Zezuly a Skalického, musí oba s ohledem na zásadu presumpce neviny zprostit obžaloby. Hlavní líčení by mělo pokračovat 31. října.