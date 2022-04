Už to vypadalo, že má Tereza H. (25) jednou nohou nakročeno do letadla! Pak ale přišla zpráva o tom, že její sen o cestě domů opět zkrachoval. Celníci v úterý napadli soudní rozhodnutí o tom, že Tereza může opustit zemi. Vidle jí do toho teď hodil i soudce – jednání se nemůže konat, protože si vzal volno.