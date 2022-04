Šok pro Terezu H. (25): Domů nejede!

Už to vypadalo, že se Češce Tereze H. splní sen a po čtyrech úmorných letech se konečně bude moci vydat domů. Dokonce už měla zpáteční letenku z pákistánského pekla. Do případu se bohužel pro ni opět vložili místní celníci, kteří napadli rozhodnutí soudu. Nejvyšší soud teď vyhověl žádosti pákistánského celního úřadu a zakázal Tereze vycestovat do zahraničí.

„Nejvyšší soud Pákistánu zakázal Tereze odjet do zahraničí na základě celního odvolání,“ potvrdil zdrcující zprávu Blesku zdroj obeznámený s případem pohledné blondýny. Aby toho nebylo málo, Tereziny trable zdaleka nekončí. Ve středu by se měla objevit u Nejvyššího pákistánského soudu a podat výpověď.

Pákistánský soud sice v pondělí 10. dubna vydal písemný příkaz, díky němuž může odletět do Česka, to se ale nelíbilo celní správě, která rozhodnutí u Nejvyššího soudu napadla. A to v době, kdy už Tereza měla zpáteční letenku do své rodné České republiky, kam se měla vydat 23. dubna.

Češku zadrželi v roce 2018 na letišti v Láhauru. V jejím kufru totiž našli téměř devět kilo heroinu. Nakonec byla o rok později nepravomocně odsouzena na osm let a osm měsíců vězení. Od té doby se snažila odvolat, ale v cestě za svobodou stálo mnoho překážek. Nakonec však dosáhla svého. Soud v pondělí 1. 11. přijal argumenty Terezina advokáta Saifúla Malúka a Češka byla obvinění zproštěna. Jenže od té doby čeká na povolení odjet domů.