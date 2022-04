„Spravedlnost je někdy slepá, někdy hluchá, někdy má zpoždění a někdy se jí člověk vůbec nedočká,“ napsal táta malého Adama na Facebookovou stránku Pomáháme Adámkovi.

Za necelý měsíc, 14. května 2022, to bude již pět let, co s manželkou a mladším synem Honzou (10) marně čekají na vytoužený rozsudek soudu. Ten řeší možnou vinu za Adámkův stav, který kvůli komplikacím po operaci mandlí skončil v bdělém kómatu.

Tehdy osmiletý hoch začal masivně krvácet čtyři dny po zákroku. Adámkek se dusil krví a několik minut nemohl dýchat, což způsobilo trvalé poškození mozku! „Zničený život dítěte a čekáte pět dlouhých let,“ posteskl si otec s tím, že den rozsudku vůbec nepřeceňuje. Již dříve totiž v příspěvcích naznačoval, že si zdravotníci navzájem kryjí záda.

Adámek po resuscitaci, která trvala dlouhých 45 minut, zůstal v bdělém kómatu a v podstatě neexistuje naděje, že by se život jeho i jeho rodiny ještě někdy vrátil do normálu. „Včera mi Jeník říkal: Pamatuješ, jak jsem tenkrát šel s Áďou na pomlázku? To víš, že si to pamatuji, všechno si to pamatuji. Pak bylo ticho. Oba víme, že už NIKDY na tu pomlázku spolu nepůjdou,“ poznamenal smutnou pravdu zdrcený tatínek.

Chlapcova rodina se domáhá odškodnění 22 milionů korun. Společnost Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun, později částku ještě o něco navýšila, definitivní dohoda ale stále není uzavřena. Zatím rodině zaplatila šest milionů korun jako zálohu.