„Ta lékařka, tam to bylo totální selhání, ta by podle mě měla vrátit diplom a už v životě tuhle profesi nevykonávat,“ řekla maminka Adama Vyčítala České televizi po medializaci případu. Opak je ale pravdou. Ačkoliv byla letos v září, více jak dva roky po osudném večeru, lékařka, dvě sestry i celá pardubická nemocnice obviněni z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, právě ona lékařka své povolání vykonává dál, jen na jiném místě.

Podle Lidových novin pracuje žena v Thomayerově nemocnici v Praze. „Ano, na novorozeneckém oddělení,“ uvedl primář a neonatolog Jan Janota. Z Pardubic odešla právě po událostech kolem Adama Vyčítala, v Praze uspěla na konkurzu a byla přijata do Krče. Tehdy ani v Thomayerově nemocnici o kauze pochybení v Pardubicích nevěděla.

Primář Janota lékařku ale hájí - selhání se prý dopustila jako čerstvá absolventka vysoké školy, navíc bez kmene - jakési prvotní lékařské specializace. „Nezkušený lékař je u nás zasazen do systému tak, aby nebyl nikdy sám v kritické situaci, na kterou má dovednosti někdo, kdo je o úroveň výš. Tady je vždycky zkušený lékař ve dne v noci a musí být ihned dohledatelný a zavolatelný. Každý lékař absolvent musí systémem bezpečně projít a neohrozit pacienty. Je trojnásobně jištěný, v nemocnici to buduji už 15 let,“ vysvětluje Janota s tím, že chybu vidí v systému nemocnice.

„Nezkušený lékař by se nikdy neměl ocitnout v situaci, že je konfrontován s pacientem, který vyžaduje jasnou odbornou pomoc, on ví, že není schopen ji poskytnout, a je v tom sám. Nemocniční systém by to neměl umožnit, a jestliže to umožní, není dobře nastaven.“

V tom s ním jsou zajedno i znalci, kteří vypracovávali posudky pro policii pro případ Adámka Vyčítala. „Bylo zjištěno, že v době hospitalizace poškozeného chlapce neměla nemocnice definované odborné a organizační postupy v podobě zpracovaných standardů, které by stanovovaly doporučený lékařský a ošetřovatelský postup, tedy jak se má chovat zdravotnický personál zejména při pooperační péči u dětského pacienta,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Ježková.

Znalci ale navíc podle mluvčí konstatovali, že „postup lékařky i obou zdravotních sester byl nejenom proti současné zavedené lékařské vědě, ale i proti zdravému rozumu“.

Adámek nastoupil v květnu roku 2017 do pardubické nemocnice na odstranění nosních mandlí. Čtvrtý den po operaci uprostřed noci začal krvácet. Lékařka rozhodla o přesunu na ORL ambulanci, jenže ta byla uzamčená. Trvalo třináct minut, než se lékaři s dítětem dostali dovnitř, ale prostory ambulance neznali a nastal chaos, během kterého Adámek vdechl krev a došlo k zástavě srdce. Po 45 minut dlouhé resuscitaci ho lékaři oživili. Nyní je ve stavu tzv. bdělého kómatu a potřebuje 24hodinnovou péči.