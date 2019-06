Adámkovi za tři dny přibyla na účtě rekordní suma! Dokument Infiltrace semknul lidi

Dokument Infiltrace o pochybení lékařů v několika různých zařízeních vyvolal ohromnou vlnu zájmu. Česká televize ho odvysílala v pondělí večer a za pouhé tři dny přibylo na transparentním účtu malého Adámka už jeden a půl milionu. Jeho příběh veřejnost řeší již téměř rok, od osudného večera uplynuly dva roky.

V květnu 2017 přijel Adámek s rodiči do nemocnici na banální operaci - trhání nosních mandlí, lékaři mu nakonec vzali i ty krční. Čtyři dny po operaci začal Adámek masivně krvácet. Přivolaná sestra pak údajně se slovy „Snad nebude tak zle“ odmítla zavolat na ARO a poslala je na dlouhou cestu nemocnicí. Když pak dorazili na oddělení ORL, bylo zavřené.

Chlapec dlouhých 13 minut čekal na pomoc, která však stejně přišla pozdě. Spolykal tolik krve, že nakonec upadl do bezvědomí. Kvůli ztrátě krve a nedostatečnému okysličení má dítě poškozený mozek a je ve vigilním neboli bdělém kómatu.

Nemocnice se k celé věci, jak vyplývá z dokumentu i od rodičů, staví skutečně nepochopitelně. Na jednání se zástupci nemocnice byl Adamův otec Jan. "Řekli, že čekají, jak se to bude vyvíjet - já to vysvětlím svými slovy - čekají, co se nám z nich podaří dostat, a ta podstatná věc, která je krutá a je to hyenismus - čekají, zda to Áďa přežije," popsal s tím, že omluvu od nemocnice zatím neslyšeli. Rodina je ale připravena bojovat.

Ministerstvo zdravotnictví chystá kvůli postupu pardubické nemocnice podnět České lékařské komoře a Pardubickému kraji, zřizovateli nemocnice. Ministr Adam Vojtěch (za ANO) to napsal na facebooku.

Finanční pomoc, která v současné době přichází, sice nesníží bolest Adamovy rodiny, pomůže jim ale s mnoha problémy, které v současnosti řeší. Radnice jim například neposkytla bezbariérový byt; schodolez, který má Adam na vozíčku, není možné použít na tak strmé schodiště, jako mají v domě, kde nyní bydlí. Potřebují i pomoc fyzioterapeuta a zdravotní sestry. Na to všechno nyní přispívají tisíce dobrých lidí na transparentním účtu: 2001343629/2010.