Ubodala Alžběta své příbuzné kvůli 18 tisícům? Zasazených ran bylo přes 60!

Otřesný čin se odehrál v roce 2017 v obci Okoč na Slovensku. Místní žena Alžběta (39) údajně brutálně zavraždila své příbuzné Frederiku (†61) a Vojtěcha (†64). Vyšetřovatel ji obvinil z dvojnásobné vraždy, při níž měla své oběti ubodat. V úterý stanula poprvé před soudem.

Simona (19) ubodala přítele, umírání si točila na mobil! Zachraňte mi život, plakala u soudu

Podle prokuratury vešla Alžběta do domu manželů neoprávněně. „Jen pár dní před jejich smrtí jsme se domlouvali ohledně dovolené. Brána byla otevřená. Po příchodu do předsíně jsem zpozorovala, že oba leží na zemi. Byli celí od krve. Podívala jsem se, jestli dýchají, a potom jsem odešla na terasu,“ prohlásila obžalovaná žena před soudem. O hrůzné skutečnosti však neinformovala policii, ani o ní nepověděla švagrové. A to vyvolalo podezření.

Dva Slováci prý ubodali manžele na Písecku: Pak vzali trezor se statisíci a prchli do Rumunska

Prozradila, že dosud nikomu neřekla o tom, že byla v domě, jelikož prý měla strach. Přišla i na pohřeb zavražděných manželů. Její výpověď však zněla velmi zmateně. Soudce vyslechl rovněž děti zavražděných.

Ty jsou přesvědčené o tom, že Alžběta v březnu 2017 zavraždila jejich rodiče kvůli penězům, protože měla dluhy. Po vraždě prý zmizelo z domu manželů 18 tisíc korun. Alžbětě hrozí při dokázání viny až doživotní trest.