Muž před 42 lety zabil Davida a jeho snoubenku: Dopadli ho díky slinám a spermatu

Když se po městečku Lakeville roznesla zpráva o zatčení jednoho ze sousedů, 82letého Raye Vannieuwenhovena, málokdo tomu chtěl uvěřit. Muž, kterému sousedé neřekli jinak než „starouš Ray“, byl v sousedství známý jako vdovec, co se nahlas smál a byl manuálně zručný.

Sousedům vypomáhal jako hodinový manžel. Nikdo s ním nikdy neměl zásadní problém. „Vím jen tohle – když se napil, choval se jako pěkný parchant,“ řekl deníku New York Post soused Fred. Ray ale podle něj kvůli zdraví už několik let vůbec nepil. „Lidé měli pocit, že je to dobrý, obyčejný člověk. Prostě normální chlápek v důchodu. Bylo jedno, s kým jste se bavili, ale stačilo Raye zmínit a každý hned řekl: No jo, starouš Ray. Nemůžu tomu uvěřit,“ sdělil agentuře AP Rayův známý Wayne Sankey. Nikdo netušil, že „starouš Ray“ má na svědomí brutální dvojnásobnou vraždu, ke které došlo nedaleko města před 42 lety.

Dívka (13) si stěžovala na bolest břicha: Lékaři zjistili, že je těhotná se 70letým mužem!

Mladí snoubenci Ellen Matheysová a David Schuldes se 9. července 1976 utábořili asi 40 kilometrů jihozápadně od Lakevillu. Okolo byla jen příroda a klid. To si ovšem zamilovaný pár jen myslel. Do ticha se náhle ozval výstřel z lovecké pušky. Vrah nedal Davidovi šanci. Zasáhl ho z 15 metrů do krku. Ellen se dala na útěk, pachatel ji ale brzy dostihl a znásilnil. Pak ji zabil dvěma ranami do hrudníku.

Vyšetřovatelé si lámali hlavu nad vrahovým motivem. Pachatel snoubencům nesebral peníze ani fotoaparát. V devadesátých letech se zdálo, že jsou policisté díky objevům genetické analýzy pachateli na stopě, systém ale nedokázal DNA získané ze spermatu z Elleniných šortek přiřadit k žádnému vzorku z databáze.

Ze slepé uličky se kriminalisté dostali až v loňském roce, kdy kontaktovali laboratoře Parabon NanoLabs ve Virginii. Výsledek analýzy ukázal na čtyři možné pachatele, šlo o Raye a jeho tři bratry. Zbývalo jen získat od nich vzorky DNA a porovnat je se spermatem z těla oběti.

Sexy modelku (†20) znásilnil, zbil a utopil otec dvou malých dětí. Předstíral, že si chce pronajmout její byt

DNA prvního muže policisté získali z kelímku od kávy, druhého zase z odpadkového koše. Ray svůj vzorek policistům poskytl nevědomky dobrovolně. Na začátku března na jeho dveře zaklepal zástupce šerifa s tím, že dělá průzkum spokojenosti s prací policie v oblasti. Ray vyplnil dotazník a vložil ho do obálky, kterou olízl a zalepil. Policisté tak získali vzorek DNA z jeho slin.

Ray Vannieuwenhoven se u soudu poprvé objevil 22. března. Soudce ho poslal do vazby a kauci určil na milion dolarů (22,8 milionu korun). „Nevinen, nevinen, nevinen!“ opakoval Ray, když se ho soudce zeptal, jestli je srozuměn s obviněním z dvojnásobné vraždy a znásilnění. Příště soud zasedne 19. června.

Zpráva o zatčení údajného pachatele potěšila bratrance zastřeleného Davida Shuldese. „Bohužel mu to procházelo moc dlouho,“ posteskl si přesto Kurt Schuldes.