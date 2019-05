Nejhorší trauma dcery zavražděné Zuzany (†41): Našla mámino tělo!

Před půl rokem se Zuzana K. (†41) rozvedla a přestěhovala se z obce Ivachnová do rodinného domu v nedalekém Ružomberoku na Slovensku, kde žila v podnájmu. V novém domově však nalezla smrt. Zatím neznámý vrah ji znásilnil, uškrtil a okradl. Bezvládné tělo nebohé ženy našla její dcera. Podle sousedů se Zuzana poslední dobou velmi bála a chovala se podivně.

Před půl rokem se Zuzana K. přestěhovala do podnájmu v rodinném domě v Ružomberoku na Slovensku z nedaleké obce Ivachnová. Podle sousedů byla velmi společenská a velmi si ji oblíbili. Poslední dobou se však její chování výrazně změnilo, jako by se něčeho obávala. „Zuzka byla plná života, ale v poslední době byla tichá a plachá. Ještě do nedávna byla vždy usměvavá. Evidentně měla z něčeho strach. Chodila za námi a říkala, abychom zamykali branku,“ pověděla sousedka.

V úterý našla Zuzanu dcera v bytě bez známek života. Ležela na posteli, jako kdyby spala. Přestože se zprvu zdálo, že nezemřela cizím zaviněním, následná pitva ukázala, že ji neznámý pachatel znásilnil a následně uškrtil. Aby toho nebylo málo, ukradl jí z bytu zlato, cennosti i doklady. Vchodové dveře potom zamknul.

„Začali jsme trestní stíhání z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Policie na případu intenzivně pracuje a vykonává všechny potřebné úkony. V současnosti není možné poskytnout žádné další informace,“ oznámil policejní mluvčí Žilinského kraje Radko Moravčík.