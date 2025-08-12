Havlík se na ryby vypravil v pátek 29. července 2022 po práci. „Chytal jsem do půlnoci. Pak jsem šel spát a nahodil opět v sobotu po čtvrté ráno. Kolem páté mi zabral na cejna,“ zavzpomínal na léto před třemi lety.
Poznal ho
S obrem, který podle něj tehdy měřil 233 cm, bojoval 15 až 20 minut. Trochu se s ním polaskal, vyfotil a jako milovník přírody ho zase pustil na svobodu. „Do té doby to byl můj největší úlovek, loni ve Španělsku jsem pak chytil ještě o tři centimetry většího,“ upřesnil.
Nyní, když viděl fotku Jakuba Vágnera, jak ve stejné lokalitě chytil sumce s rekordní délkou 268 cm, začalo to v něm hned hlodat. „Když jsem se podíval pořádně, bylo mi jasné, že to je ten stejný,“ pokračoval.
Foto poslal stejně jako redakci Blesku Jakubu Vágnerovi, zda shodu potvrdí. Ten je ovšem nyní v zahraničí na rybolovu a nemá možnost záběry pečlivě prozkoumat. Vrátí se až na konci srpna.
Sumec velký
Je největší sladkovodní rybou v Evropě. Podle historických zdrojů byl dosud největší exemplář uloven v Dněpru, měřil 5 metrů a vážil 400 kg. V tuzemsku největší kus ulovil právě na na Vranovské přehradě Jakub Vágner. Sumec se dožívá 50 let
