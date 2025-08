Vůbec prvního sumce ve svém rybářském životě ulovil Jakub na Berounce, tehdejší kousek ale měřil „jen“ 150 centimetrů. Teď na jihu Moravy prožil něco, po čem touží snad každý zapálený rybář.

„Hodiny do půlnoci plynuly a do mě se pouštěla čím dál tím větší kosa. Unavený a stále mokrý jsem se nakonec zapíchl na břeh, nařídil si budík na čtvrtou ráno a doslova omdlel zkroucený v sedačce bellyboatu (člunu - pozn. red.),“ napsal Vágner na sociální sítě.

Ze stromu ve vodě se vyklubal obrsumec

Jeho budík by prý probudil i mrtvolu, takové pocity Jakub prožíval v kalném ránu. „Přesně ten okamžik, kdy by to měl člověk zabalit a jít si odpočinout. Chytání velkých ryb ale není jen o vášni. Je to o morálce a odhodlání,“ podtrhl.

A pak to přišlo! „Dostávám se pod vysoký skalnatý převis, kde ze skály trčí velký kus stromu. Přijde mi to ale podivné, protože jsem tu nikdy nic takového neviděl. Jenže najednou se celý strom pohnul a já zjistil, že je to obrovský sumec levitující těsně u skály!“

50 minut vyčerpávající bitvy

Legenda českého rybaření spustila olova a návnadu s rousnicemi a čekala. Když se obří ryba zasekla, nastal nekonečný boj. Ten se protáhl na neuvěřitelných 50 minut, než polounavený sumec ležel vedle lodě. Zabrat dostal ovšem i jeho soupeř.

„Jsem v totálním šoku! Je to strašná ryba! Impozantní je nejenom délka, ale hlavně brutální výška a šířka ryby. Nechci udělat žádnou chybu, a tak rybu pomalu vedu ke břehu. Jenže se třepu tolik, že ani tam ji nejsem schopný chytit za mohutnou sumčí čelist. Je tak tlustá, že mi pokaždé vypadne z ruky a odpluje od hloubky,“ svěřil se s pocity Vágner.

Vágnerův sumčí milník

Nakonec ji u břehu zalehl s tím, že dosáhl dalších milník české sumcařiny. „Sumec s délkou 268 centimetrů, tedy ještě o 4 centimetry delší, než jsem chytil rok předešlý. Nádherná, téměř bezchybná ryba, která má potenciál růst ještě dále,“ přemítal Vágner.

Když se obří sumec po přeměření vrátil do hlubin Vranovské přehrady, měl Jakub Vágner jasno. „Nevím, kde je pomyslný strop. Kolik vlastně měří ten největší český sumec. Jedno je ale jisté. Už teď mám pro vás absolutní bombu, která jednoho dne otřese rybářským světem v evropském měřítku.“

