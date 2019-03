Syn cukrového magnáta na útěku: Znásilnil a zavraždil krásnou Martine, tvrdí policie

Mrtvou a polonahou Martine nalezli policisté v březnu 2008 v jednom z londýnských bytů. Její tělo neslo známky po znásilnění a pitva ukázala, že smrt zapříčinil velký tlak na dívčin krk. Z vraždy a znásilnění byl obviněn Farouk Abdulhak, který společně s Martine studoval mezinárodní obchodní vztahy na soukromé škole Regent's Business School v Regent's Parku v Londýně.

Hromadné znásilnění turistky v centru Prahy: Trojici Alžířanů soud zpřísnil tresty, dostali tři až šest let

A právě v jeho přítomnosti byla naposledy Martine spatřena, když spolu 14. března 2008 opouštěli nightclub Maddox v londýnské části Mayfair v časných ranních hodinách. Detektiv Andy Partridge z metropolitní policie pověděl: „14. března to bude přesně 11 let od doby, co byla Martine brutálně zavražděna, a vyřešení tohoto případu zůstává pro mě a mé spolupracovníky prioritou.“

„Podezřelý uprchl z Velké Británie během několika hodin po dívčině vraždě, dodnes je hledaným. Rád bych dodal, že neustaneme v našem úsilí, abychom postavili osobu zodpovědnou za její vraždu před spravedlnost,“ doplnil Partridge.

Abdulhak prý utekl do Egypta a následně do Jemenu v době, kdy se dívčino tělo objevilo, 16. března 2008. Policie se bojí, že nebude schopná postavit Abdulhaka před spravedlnost, dokud zůstane na svobodě. Neexistuje totiž žádná dohoda o vydání stíhané osoby mezi Jemenem a Spojeným královstvím. Z toho důvodu jej nemohou donutit, aby se vrátil do Británie.

Migrant znásilnil a zabil školačku (†14). U soudu se vymlouval na „blikanec“

Andy Partridge sdělil: „Rodina slečny Magnussenové si během uplynulých let zachovala důstojnost a rozhodnost a zaslouží si řádné odpovědi. Čím déle budeme čekat, tím více poroste bezpráví. Proto znovu apeluji na Farouka Abdulhaka, aby se vrátil do Spojeného království. Tento případ nezahodíme bez ohledu na to, kolik času uběhne!“