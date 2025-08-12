Krkavčí matka v Hradci k smrti utýrala dceru s handicapem: Trýznila i psy
Královéhradečtí kriminalisté navrhli obžalovat čtyřiašedesátiletou ženu z týrání její mentálně postižené dcery, která kvůli nedostatečné péči zemřela. Obviněná jako opatrovnice nechávala dceru, narozenou roku 1980, podle policie například spát na zemi v nevytápěné místnosti a bez patřičné hygieny a lékařské péče. V případě odsouzení hrozí ženě až 12 let vězení.
Kromě zločinu týrání svěřené osoby s následkem smrti ji policie obvinila také z týrání zvířat, sdělila dnes na webu policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Zemřelá byla hluchoněmá, mentálně postižená a soudem omezená ve svéprávnosti. „Byla zcela odkázána na péči své matky, která ji nejméně od října do prosince 2023 vystavovala trýznivým podmínkám a péči hrubě zanedbávala,“ sdělila Macháčková.
Zdravotní stav poškozené se podle policie výrazně zhoršil po pádu z postele v říjnu 2023. Matka ji podle policie nechávala následně v topné sezoně bez pomoci ležet v nevytápěné místnosti na zemi nebo na kovovém roštu překrytém pouze dekou a bez patřičné hygieny. „Navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jí obviněná neposkytla potřebnou lékařskou péči,“ doplnila Macháčková. Dcera obviněné zemřela 20. prosince 2023 na celkové prochlazení organismu.
„V domě se navíc, patrně od roku 2014, pohybovalo více než deset psů různých ras, o něž obviněná řádně nepečovala,“ uvedla Macháčková k obvinění z týrání zvířat. Policie označila jednání obviněné ženy jako zvlášť závažné, s dlouhodobým trýznivým charakterem, přičemž skutky zahrnují nejen tragický následek v podobě úmrtí svěřené osoby, ale také systematické týrání většího počtu zvířat.
no říkate matka ? dál pokračovat nebudu , protože bych byl nejen smazán , ale i možná trestně stíhán , za můj upřímný názor . . . . .