Šlo by o brutální vraždu trýznivým způsobem, pokud by šlo o člověka. Případ z Ostravy je však vyšetřován jako týrání. Z rybníka byl vylovena mrtvá fena a na první pohled se na ni někdo odporně vyřádil. Měla četná zranění, především od nože!

Na nebohou fenku narazil mladý chlapec, který si všiml modrého igelitového pytle v rybníku vedle průmyslové haly v Porubě.

„Neustanovený pachatel týral surovým a trýznivým způsobem psa vypadajícího jako kříženec československého vlčáka, kterému svým jednáním způsobil smrtelná zranění,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Podle zjištění Blesk.cz měla mít fenka na těle hluboké řezné rány od nože, a to i na krku. Pachatel ji nejspíše i topil. Kriminalisté se vydali po stopách možných lidí, kteří mohli takovou zvrhlost provést.

Kdo to mohl udělat?

Policisté hledají i majitele psa, který nejspíše nepochází z bezdomovecké komunity. „Pitva ukázala, že šlo o fenu v dobrém výživovém stavu, mladšího věku, která zemřela násilnou smrtí. Nebyla označena čipem,“ popsala policistka Michalíková.

Nic bližšího k případu se ale zjistit nepodařilo, a tak se policisté obracejí na veřejnost. „Jakékoliv poznatky, které by mohly vést k majiteli psa, případně k osobě, která by mohla mít čin na svědomí, oznamte na lince 158, nebo nejbližší policejní služebně,“ uzavřela Eva Michalíková. Za usmrcení zvlášť trýznivým způsobem hrozí pachateli 2 až 6 let vězení.

VIDEO: Další tyran zvířat přistižen. Vyfotil ho pohotový svědek.

Video Video se připravuje ... Další tyran zvířat přistižen. Vyfotil ho pohotový svědek Kateřina Lang, čtenář Blesku