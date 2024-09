Zrůdný majitel z Jičína týral vlastní pejsky: Vystupovaly jim kosti, zvířata nemohla jíst ani pít

Dlouhé měsíce zažívali dva kříženci pitbulteriéra z Jičínska trýznivé utrpení. To jim způsoboval ten, který je měl mít ze všeho nejradši, jejich "páníček". Muž (36) byl policií obviněn z týrání jeho psa a feny. Ti neměli podle zjištění dostatek jídla, vody ani volnosti. Dlouhodobé týrání jim způsobilo kožní problémy a podvýživu.

K týrání přibližně dvouletého pejska mělo podle zjištění policie docházet od února roku 2022 do konce roku 2023. Poté měl muž týrat i roční kříženku pitbulteriéra. „Prověřováním tohoto případu kriminalisté zjistili, že je majitel choval takovým způsobem a za takových okolností, že jim omezoval přístup ke krmení a napájení, neposkytoval jim dostatečnou volnost v pohybu, což mělo zásadní vliv na stavbu těla feny a s tím souvisejícím chybným vývojem kostry,“ uvedla policejní tisková mluvčí Martina Jandová.

Ztížené životní podmínky způsobily oběma pejskům vážné zdravotní problémy. Zvířata začala trpět podvýživou, kožními nemocemi a také jim znatelně na těle vystupovaly kosti. Fena dokonce kvůli hladu požírala cizí předměty, které ji musel zvěrolékař následně ze žaludku laparoskopicky vyndat.

„Uvedená zvířata byla permanentně, bez ohledu na počasí a povětrnostní podmínky, uvázána ve venkovním prostoru s omezenou možností pohybu, řádného úkrytu a jakékoliv podestýlky,“ komentovala dále hrůzný případ Jandová.

V současnou chvíli jsou oba pejsi již v bezpečí a čekají na nové páníčky v útulku. Muž byl obviněn pro podezření ze spáchání zločinu týrání zvířat. Za to mu v případě prokázání vinny hrozí trest odnětí svobody až do výše až 6 let.