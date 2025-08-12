Z výběhu v Srní na Šumavě utekli vlci! Správa parku varuje

12. srpna 2025
12. srpna 2025
V areálu Návštěvnického centra Srní došlo k nezvyklé události. Z výběhu pravděpodobně utekli čtyři vlci! Přiznal to Národní park Šumava. Zástupci parku na sociálních sítích vydali varování.

Návštěvnické centrum v Srní patří mezi turisty k oblíbeným lokalitám na Šumavě. Z výběhu v pátek utekl vlk! V úterý Správa parku přiznala, že volných vlků může být víc.

„Vlka pohybujícího se v blízkém okolí Návštěvnického centra Srní, se stále nepodařilo odchytit. Stále se zde ale pohybuje, což nám potvrzují záznamy z fotopastí, které jsou nově nainstalovány a také přímé pozorování,“ uvedl v pondělí Národní park Šumava na sociálních sítích.

Pro úspěšný odchyt vlků je navíc třeba co největší klid. „Nesnažte se dostat do prostor Návštěvnického centra Srní, do okolí výběhu, dochází tím k maření úspěšného odchytu,“ stojí dále v příspěvku.

Zatím není jasné, jak se mohl vlk nebo vlci z výběhu dostat ven. I to je úkol pro krizový štáb. „V tomto ohledu víme, že oplocení výběhu bylo poškozeno pouze v jediném místě a to podhrabem. Ten ale nebyl natolik velký, aby se jím dospělý vlk mohl protáhnout. Musíme tedy prověřit další možnosti, jako je možnost půdního sesuvu v kamenném moři, uvnitř výběhu a podobně,“ uvedl Pazourek.

Správci parku odeslali do laboratoře vzorky zajištěného genetického materiálu a také analyzují vzorky tkáně ze zabitého vlka, který byl nalezen v oblasti pod Poledníkem. „Všechny tyto výsledky budou porovnány se všemi doposud známými vzorky DNA, primárně s těmi, které byli odebrány vlkům chovaných v našem zařízení,“ řekl zoolog správy parku Jan Mokrý. Všichni vlci chovaní v Návštěvnickém centru Srní jsou čipovaní a pod veterinárním dohledem, který je garantován plzeňskou zoologickou zahradou.

Návštěvnické centrum v Srní zůstává pro veřejnost uzavřené do neděle 17. srpna. V případě úspěšného odchytu vlka pohybujícího se v blízkosti výběhu bude zpřístupněno dříve.

vlk, útěk, výběh, Šumava, Srní, Národní park Šumava, Jihočeský kraj
jajas ( 12. srpna 2025 12:05 )

👍 🙂....a teď i vlci! 👍

jajas ( 12. srpna 2025 12:04 )

Protože tam prostě je. Výběh je ohraničené území pro volný chov zvířat...Jan Kocián si to, patrně, neuvědomil.... 😃

Rose Haupt ( 12. srpna 2025 11:56 )

Proč teda správce mluví o plotu? 🤔

jajas ( 12. srpna 2025 11:47 )

Takže ten terén není nijak zajištěný oplocením? Proto v článku (i nadpisu( se píše...."z výběhu".
Já si myslím, že území těchto vlků je nějak ohraničené, jinak by se rozutekli....tak jako teď,ne?

Věra Dobešová ( 12. srpna 2025 11:44 )

Na Šumavě je krásně. Srní, Kvilda

Zobrazit celou diskusi
