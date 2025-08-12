Z výběhu v Srní na Šumavě utekli vlci! Správa parku varuje
V areálu Návštěvnického centra Srní došlo k nezvyklé události. Z výběhu pravděpodobně utekli čtyři vlci! Přiznal to Národní park Šumava. Zástupci parku na sociálních sítích vydali varování.
Návštěvnické centrum v Srní patří mezi turisty k oblíbeným lokalitám na Šumavě. Z výběhu v pátek utekl vlk! V úterý Správa parku přiznala, že volných vlků může být víc.
„Vlka pohybujícího se v blízkém okolí Návštěvnického centra Srní, se stále nepodařilo odchytit. Stále se zde ale pohybuje, což nám potvrzují záznamy z fotopastí, které jsou nově nainstalovány a také přímé pozorování,“ uvedl v pondělí Národní park Šumava na sociálních sítích.
Pro úspěšný odchyt vlků je navíc třeba co největší klid. „Nesnažte se dostat do prostor Návštěvnického centra Srní, do okolí výběhu, dochází tím k maření úspěšného odchytu,“ stojí dále v příspěvku.
Zatím není jasné, jak se mohl vlk nebo vlci z výběhu dostat ven. I to je úkol pro krizový štáb. „V tomto ohledu víme, že oplocení výběhu bylo poškozeno pouze v jediném místě a to podhrabem. Ten ale nebyl natolik velký, aby se jím dospělý vlk mohl protáhnout. Musíme tedy prověřit další možnosti, jako je možnost půdního sesuvu v kamenném moři, uvnitř výběhu a podobně,“ uvedl Pazourek.
Správci parku odeslali do laboratoře vzorky zajištěného genetického materiálu a také analyzují vzorky tkáně ze zabitého vlka, který byl nalezen v oblasti pod Poledníkem. „Všechny tyto výsledky budou porovnány se všemi doposud známými vzorky DNA, primárně s těmi, které byli odebrány vlkům chovaných v našem zařízení,“ řekl zoolog správy parku Jan Mokrý. Všichni vlci chovaní v Návštěvnickém centru Srní jsou čipovaní a pod veterinárním dohledem, který je garantován plzeňskou zoologickou zahradou.
Návštěvnické centrum v Srní zůstává pro veřejnost uzavřené do neděle 17. srpna. V případě úspěšného odchytu vlka pohybujícího se v blízkosti výběhu bude zpřístupněno dříve.
