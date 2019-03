Znásilnění a strach z HIV: Terezu převezli do nového vězení. Musela na testy

Češku Terezu Hlůškovou (22) odsoudil soud v Pákistánu za pašování heroinu na osm let a osm měsíců k tomu. Může se sice odvolat, ale v tuto chvíli pro ni platí přísná pravidla zdejšího kriminálu, kde bude vysedávat ve společnosti vražedkyň i prostitutek s HIV. Co může a co nesmí ve věznici dělat a jak si ji zde oblečou?

Terezu teď čekají krušné chvíle. Jako čert kříže se bála toho, že doopravdy skončí za mřížemi a nyní stojí jen krůček od osmi let v drsném pákistánském vězení. Hlůšková byla podle posledních informací převezena ihned po soudu zpět do věznice Koh Lakhpat v Láhauru, kde byla zadržována i doposud - přesunuli ji ale do nové cely. Prohlédl ji zde doktor, který konstatoval, že krevní testy Terezy jsou v naprosté normě. Teď už musí jen doufat.

Češka má sice šanci na dodatečné odvolání se, ale pokud vše zůstane takto, skončí na pěkný čas mezi zdejší spodinou.

Terezu by v Koh Lakhpatu nečekal žádný hotel Ritz. Podle oficiálních dokumentů smějí mít vězeňkyně při sobě jen minimum věcí jako třeba dvoje ponožky, dva ručníky nebo jednu knihu či časopis. Dozorci také více preferují, když se jedná o literaturu s islámskou tématikou.

Na své osobní věci, do kterých zcela překvapivě spadají třeba i šperky, bude mít Tereza k dispozici jednu uzamykatelnou skříňku. Do ní si zavře jeden hrnek, jeden talíř a univerzální „muklovský“ příbor. Co se týče přísného režimu, Terezu dozorci vzbudí hodinu před úsvitem. Pak posnídá a může mezi své spoluvězeňkyně.

HIV i vražedkyně jsou hrozbou

Když pak Češka zavítá mezi výkvět pákistánských kriminálnic, radostí si neposkočí. Na chodbě se bude potkávat s ženami, z nichž 40 % spáchalo krutou vraždu. Velká míra vězněných žen je i z řad prostitutek.

A tady na Terezu může číhat ta největší hrozba – nákaza smrtícím virem HIV, který je zde velmi rozšířený. „Věznice jsou plné nelegálního užívání drog. Často se jedná o nebezpečné látky aplikované injekční stříkačkou,“ stojí v dokumentu, který popisuje riziko nákazou HIV v pákistánském kriminále. „Tetuje se tady kontaminovaným náčiním, dochází k nechráněným pohlavním stykům i k velmi častým znásilněním. Věznice jsou přeplněné a je tu špatné jídlo. Je zde velké riziko infekce nemocemi přenášenými vzduchem a krví, navíc špatně dostupná lékařská péče,“ píše se v dokumentu.

Mimo žen odsouzených za vraždu tu sedí také mnoho narkomanek a pašeraček, jako je třeba Tereza. Co se týče jejich procentuálního zastoupení, jsou s třiadvaceti procenty na druhém místě. Na tom třetím pak figurují méně nebezpečné zlodějky a prostitutky.

Otřesné hygienické podmínky ve vězení! Terezu zachránil její advokát

Práce a zábava

K vězení v Pákistánu však nepatří jen strach a psychický nátlak. Tereza zde bude muset i pracovat. Dozorci si pro ženy přichystali celou škálu různých povolání, mezi která patří například pletení, výroba cihel, provazů, ale i práce se špinavým prádlem. Ženy tu prý vybírají na tu lehčí práci.

Vše ale není jen černé. Vězni mohou ve volném čase i sportovat nebo hrát hry. Na zdejším „hřišti“, čímž je myšlen hliněný plácek, si lze podle vězeňského řádu zahrát volejbal, fotbal nebo třeba tradiční jihoasijskou hru Kabbaddi, týmovou obdobu hry „Na babu“. Uvnitř je dámám povoleno hraní šachů, asijského caromu - zvláštní kratochvíle podobné kulečníku, nebo asijského „člověče, nezlob se“ neboli ludo.

Návštěvy sem za Češkou budou sice moci docházet, ale s vězeňkyní lze mluvit jen na třicet minut.

Smrt za pákistánskými mřížemi

To, že na Češku čeká za mřížemi velké nebezpečí, potvrzují i případy, kdy některý z vězňů v Koh Lakhpat přišel o život. Známý je třeba incident, při kterém zemřel jistý Ind. Cizince tu ostatní vězni ubili cihlami k smrti. Ve své cele byl nalezen i mrtvý Pákistánec, který se hlásil ke křesťanské víře. A mimo mukly tu jsou také dozorci, kteří mohou na vězně, byť neoficiálně, používat široké spektrum trestů. Ve zdejší kultuře není třeba vůbec neobvyklý trest zmrskáním.

Tereza byla 20. března odsouzena pákistánským soudcem k osmi letům a osm měsícům ve zdejším vězení poté, co ji v roce 2018 zadrželi zdejší celníci na letišti v Láhauru s 9 kilogramy heroinu v kufru. Češka od začátku tvrdila, že je nevinná, proces se táhnul přes rok a přilákal obrovský zájem tuzemských i zahraničních médií a Češka se přes noc stala zdejší hvězdou.