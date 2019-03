„Pašeračka“ Tereza možná přijde o obhájce: Vydírání po zdrcujícím rozsudku

Soudce Šahzád Raza ve středu Terezu Hlůškovou (22) nešetřil a nepravomocně ji poslal na osm let a osm měsíců do vězení. Rozsudek údajnou pašeračku naprosto zdrtil. Tereza má teď 30 dnů na to, aby se proti rozsudku odvolala k Vrchnímu soudu. Má to však háček. Zatím není jasné, kdo ji bude zastupovat. Dosavadní obhájce Asghar Dogar po prohraném soudu naznačil, že další služby neposkytne jen tak...