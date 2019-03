Poslední naděje „pašeračky“ Terezy (22): Nenecháme ji v tom, slibuje ministerstvo!

Osm let a osm měsíců! Tereza Hlůšková (22) si u soudu v pákistánském Láhauru vyslechla zdrcující verdikt. Mladá Češka má ale naději, že do vězení v Pákistánu nepůjde. Proti rozsudku se totiž může odvolat. V případě, že by Vrchní soud v Láhauru trest odnětí svobody potvrdil, Tereza bude moct zažádat o předání k výkonu trestu do České republiky. Ministerstvo zahraničí o této možnosti s Pákistánem už dokonce jedná!

Tereza si do poslední chvíle nepřipouštěla, že by ji mohl soudce Šahzád Raza poslat za mříže. Verdikt osm let a osm měsíců tak mladou Češku šokoval. Cestou z budovy soudu zpět do vězení se Tereza nervově zhroutila.

„Co jsem udělala?“ byla jediná slova, na která se v těžkou chvíli zmohla. I když situace pro Terezu nevypadá vůbec dobře, naděje, že v Pákistánu do vězení nepůjde, stále žije. Tereza má dvě možnosti. Jedna jí ale vůbec nemusí pomoci a ta druhá je spíše teoretická.

Ženy z Terezina kriminálu promluvily: Tohle českou pašeračku čeká!

„Proti rozsudku je možné podat odvolání k Vrchnímu soudu v Láhauru,“ popsal pro Blesk.cz první možnost mluvčí Ministerstva zahraničních věcí ČR Robert Řehák. Tereza vyfasovala osm let a osm měsíců. Za pašování bezmála devíti kilogramů heroinu jí hrozilo až deset let.

Výše trestu ale nesvědčí o tom, že by její pozice v případném odvolacím procesu byla silná. Soud o její vině totiž očividně nepochyboval. Je tedy otázka, zda by případné odvolání na její situaci něco změnilo. Zdrcená Tereza si vzala čas na rozmyšlenou a odvolání na místě nepodala.

Video Soudce poslal pašeračku Terezu na 8 let do vězení. - Městská policie Jihlava 1080p 720p 360p REKLAMA

Druhá možnost, jak se vyhnout pákistánskému vězení, je o poznání složitější a nerozhodovalo by se o ní v soudní síni, ale na diplomatickém poli. Tereza může zažádat o předání k výkonu trestu do České republiky.

„Pokud si odsouzená Češka požádá u pákistánských úřadů o předání k výkonu trestu do ČR, pak Česká republika podnikne všechny nezbytné kroky k tomu, aby mohla být k trestu do České republiky předána,“ sdělil Blesku Robert Řehák.

Soud v Pákistánu vynesl verdikt za heroin: Tereza (22) se zhroutila v slzách!

Tento krok značně komplikuje fakt, že země spolu nemají dohodu o vydávání vězňů. „V současné době mezi Českou republikou a Pákistánem není podepsaná smlouva o předávání k výkonu trestu, kterou Pákistán dle svého právního řádu potřebuje,“ vysvětlil mluvčí. „Česká republika s Pákistánem o této dohodě jedná,“ dal Tereze naději mluvčí MZV.

Tereza byla v kontaktu se zastupitelskými úřady České republiky v Pákistánu už od loňského ledna, kdy ji zadrželi celníci na letišti. „České velvyslanectví je s obviněnou Češkou v kontaktu od počátku případu a poskytuje jí konzulární pomoc v podobě kontaktu s rodinou či nabídky zprostředkování právní pomoci,“ dodal Blesku Robert Řehák.

Pákistánský soud uznal ve středu českou občanku Terezu Hlůškovou vinnou z pašování heroinu. Stalo se to více než rok poté, co ji celníci dopadli na mezinárodním letišti s bezmála devíti kilogramy heroinu v zavazadle. Kromě osmi let a osmi měsíců nepodmíněně žena dostala i pokutu 113 tisíc pákistánských rupií (cca 18 tisíc korun).