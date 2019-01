Zvrat v případu Terezy obviněné z pašování heroinu. Soudit ji bude muslimka!

Video Tereza přichází k soudu - Blesk.cz 360p REKLAMA

U láhaurského soudu došlo ke změně ve vedení a Terezu bude od roku 2019 soudit žena! To je v muslimské zemi netradiční, ale jak je vidět, ne nemožné.

Pro Terezu pákistánskými médii označovanou jako modelku to však jsou velmi špatné zprávy. Jak Blesk.cz zjistil, znamená to totiž odložení případu. Soudní stání Češky se proto výrazně protáhne.