Terezin nový soudce je »kat křesťanů«! Je to smůla, říká její právník

Případ Terezy H. (22) bude od pondělí řešit nový soudce. Právní zástupce krásné Češky ví, že to může snížit jeho šance na vítězství. Soudce Šahzád Raza se totiž stal známým pro tvrdý přístup vůči křesťanům!

Letošní rok nezačal pro Terezu nejlépe. Soudce, který měl na starosti její případ, byl totiž odvolán do jiného města. Navzdory předchozím zprávám se kauzy nakonec neujme soudkyně.

O Terezině osudu rozhodne Šahzád Raza, který se dostal do povědomí veřejnosti v roce 2013, kdy odsoudil křesťana na doživotí za posílání „rouhačských zpráv“ po telefonu.

První stání s novým soudcem proběhne v pondělí. Šahzád Raza bude pokračovat v práci svého předchůdce, líčení se ale i tak pravděpodobně kvůli změně protáhne. „Je to velká smůla,“ řekl našemu zdroji v Pákistánu Terezin obhájce. „Změna soudce případ ovlivní. Budu se ale snažit, aby soud co nejdříve skončil. Nejlépe už tento měsíc,“ dodal.

Terezin nový soudce Šahzád Raza v roce 2013 odsoudil na doživotí adventistu za posílání rouhačských textových zpráv islámským kněžím. Dotyčný zprávy odeslal z telefonu ženy, se kterou byl zasnoubený.

Chtěl se jí tak pomstít za to, že si vzala jiného muže ve Velké Británii. O případu informoval deník The Times of India. V Pákistánu žije asi dva a půl milionu křesťanů.

Česká kráska Tereza je ve vazební věznici od loňského ledna, kdy ji zadrželi celníci na letišti se skoro devíti kilogramy heroinu v kufru. Mladá žena jezdila do muslimské země pracovně jako modelka. Od začátku celého případu tvrdí, že o opiátu v kufru nevěděla.