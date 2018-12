Tereza odpočítává poslední dny: Zásadní změna a pak dopis klíčového svědka

Video Tereza přichází k soudu - Blesk.cz 360p REKLAMA

Teplákovka nepatří zrovna k luxusnímu oblečení, tahle ale není jen tak ledajaká. Na prsou září velký nápis Armani, který dává tušit, že se Terezin právník musel pořádně plácnout přes kapsu. Tereza ve čtvrtek dorazila k soudu v dobré náladě. Věří totiž, že se již brzy dočká rozsudku.

O tom, kdy bude vynesen, rozhodně soudce již teď v pátek. Buďto ho vyřkne v sobotu, nebo až v příštím roce. Pákistánský soud má totiž od 24. prosince do 1. ledna naplánované prázdniny. Tereza se modlí za to, aby to bylo ještě letos. Představa, že by slavila Vánoce ve vězení, ji děsí. Tereza v exkluzivním dopisu Blesku: Modlím se za vánoční zázrak…

„Modlím se za vánoční zázrak. Pokud budu ,slavit' v base, budou to ty nejhorší Vánoce v mém životě,“ napsala již před časem Blesk.cz. Na Češce je vidět, že si téměř roční vazba vybírá svou daň. „Vězení není prostředí, kde by byl člověk šťastný,“ přiznala Tereza s tím, že to ale dosud zvládala.

Soud nyní dostal konečně odpovědi na otázky, které položil Shoaibovi alias Sunnymu – muži, který má být zapojen do aktivit drogového gangu, s nímž se Tereza měla zaplést. V písemném vyjádření Shoaib popřel, že by se kdy s Terezou setkal, nebo s ní jakkoliv komunikoval. Terezu (22) zaskočila policistka z eskorty: Muslimka jí dala dárek k Vánocům!

„V tomto případě neexistuje žádný svědek, který by mě viděl mluvit s Terezou nebo jakoukoliv jinou cizinkou v Pákistánu,“ tvrdí Shoaib. Uvedl také, že v případu nebude svědčit. Tereza byla s 9 kilogramy tvrdé drogy chycena na letišti v Láhauru již letos v lednu. Pokud bude usvědčena z pašeráctví, bude ji pravděpodobně čekat mnohaletý trest vězení.