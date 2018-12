Tereza v exkluzivním dopisu Blesku: Modlím se za vánoční zázrak…

Tereza (22) obviněná z pašování heroinu strávila v pákistánském vězení skoro celý rok. Soud v jejím případu stále pokračuje a šance na to, že by soudce mohl rozhodnout ještě před Vánoci, je každým dnem menší. „Pokud budu slavit v base, budou to ty nejhorší Vánoce v mém životě,“ sdělila Tereza exkluzivně v dopisu Blesku.