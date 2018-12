Blesk získal tajný dokument: 9 otázek, které rozhodnou o vině a trestu „pašeračky“ Terezy

Proces s Češkou zadržovanou v Pákistánu se chýlí pomalu ke konci. Soudce v sobotu oznámil, že by měl soud skončit do pěti dnů. Zároveň Tereze H. (22) bylo předáno 9 otázek týkajících se jejího případu, které mohou ovlivnit rozhodnutí soudce! Toho si je vědoma i samotná Tereza, která zatím odpověděla na pouhé tři otázky.

Soud s Terezou H., která je držena v pákistánském vězení za pašování drog, se táhne už od ledna. V lednu byla krásná Češka zadržena na letišti v Láhaur celníky, kteří v jejím zavazadle našli devět kilogramů heroinu! Tereza měla namířeno z Pákistánu do Spojených arabských emirátů a posléze do Irska.

„Pákistánský justiční systém úplně neodpovídá evropským, respektive českým zvyklostem,“ řekl v říjnu mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Michal Bucháček. V sobotu se však soudce, který má rozhodnout o osudu Terezy, podle zpravodaje Blesku.cz vyjádřil, že verdikt by měl padnout do pěti dnů! „Soudce řekl, že zřejmě rozhodne 20. prosince,“ uvedl pákistánský novinář Alí Aršád. Soudce navíc Terezu v sobotu ve vězení navštívil, aby zkontroloval, jak probíhají přípravy na Vánoce. Na videu, které vzniklo ten den, vypadala Tereza spokojeně. Kolem hlavy měla omotaný červený šátek, na očích široké brýle a znovu rozdávala úsměvy, nejspíš spokojená, že se proces pomalu chýlí ke konci.

V sobotu však zároveň dostala seznam otázek, na které má písemně odpovědět! Otázky se týkají jejího případu a mohly by významně ovlivnit rozhodnutí soudce. To Tereza zřejmě moc dobře ví. Zatím totiž odpověděla jen na pouhé tři otázky. První otázka například zní: „Jste obeznámena s důkazními materiály?“ Na což Tereza odpověděla, že ano. Další otázka se týká toho, jak byla zadržena na letišti, zároveň tam jsou vyjmenováni celníci, kteří ji zadrželi a v jejím kufru našli heroin a je tam do detailu popsáno, co se tehdy odehrálo. Pod tuto otázku Tereza napsala, že jsou zde nesprávné informace.

Další soudní stání ji čeká v pondělí. „Další soudní stání bylo stanoveno na pondělí 17. prosince,“ řekl mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Robert Řehák.