Vodnář

V pátek se budou Vodnáři cítit skvěle. Mají před sebou závažné rozhodnutí, ale je jim to vlastně jedno. Přeci se nebudou na víkend zatěžovat. Přijde to samo. Cesty do zahraničí jsou jim mimořádně nakloněny, tak se vlastně nemohou špatně rozhodnout.