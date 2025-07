Český chlapec (†14) zemřel v Rakouských Alpách: Pracoval v horském hotelu

Zaměstnanci hotelu se ve středu pozdě odpoledne vydali na výlet do jedné z horských chat. Chlapec ale s nimi jít nechtěl, říkal, že je unavený. Že není v hotelu, si jeho kolegové všimli teprve ve čtvrtek při snídani. Začala pátrací akce, do které se zapojila policie, horští záchranáři i posádka policejního vrtulníku.

Chlapcovo tělo se smrtelnými zraněními záchranáři našli ve strmém terénu nedaleko turistické stezky. Policejní mluvčí Johann Baumschlager řekl, že nic nenasvědčuje tomu, že by chlapec přišel o život v důsledku cizího zavinění. Co se mu přesně stalo, není jasné. Chyběla mu výbava do hor i zkušenosti s pohybem ve vysokohorském terénu.