Tereza je tak hloupá, jak vypadá, útočí na Češku zadrženou v Pákistánu britská média

O Tereze H. (22), kterou zadrželi celníci v Pákistánu s kufrem drog, nyní informují už i britská a irská média. Právě do Dublinu měla totiž heroin odvézt. A zahraniční tisk ani jeho čtenáři ji rozhodně nelitují a naopak jí pořádně nakládají!

"Je tak hloupá, jak vypadá!" vykřikují čtenáři britského plátku The Sun v komentářích pod článkem o Češce Tereze H. A místní redaktoři se s ní vážně nemažou! Podle jejich textu už je v případu jasno. Tereza podle nich pašovala ze země heroin v přepočtu v hodnotě 33 000 000 korun a teď ji čeká až desetileté vězení. Drogy měly skončit v Irsku.

Tereza je obětí drogové mafie. Obvinění je smyšlené! Obžalobu smetl advokát české „pašeračky“

Ve skutečnosti ovšem zcela jasno zatím není. Sice se již brzy očekává rozsudek, je ale stále možné, že mladou Češku osvobodí. Pondělní soud - pokud se bude konat - by se měl zabývat právě Terezinou výpovědí. Otázkou je, zda se bude dívka - kterou Britové, ostatně stejně jako pákistánská média, označují za modelku - dál hájit svým tvrzením, že o drogách v kufru nevěděla.

Právě tento její výrok, který vynesla na začátku vyšetřování, nejvíce pobavil většinu čtenářů. Považují ho za klasickou výmluvu, pokud tomu Tereza ale skutečně věřila, je podle nich naivní.

"Z jaký je proboha planety?" směje se Karen. "Je to smutný, ale asi si myslela, že si takhle snadno vydělá...," píše Susan. "Však ona věděla moc dobře, co dělá. Jen si ji tam nechte," vzkazuje Paul. "Uvidíme se za 20 let," vysmívá se Alex.

Později o dívce napsal i deník The Mirror a Daily Mail a nutno říct, že i jejich čtenáři pro Terezu neměli pochopení. Spíš naopak. "Užij si těch 10 let ve vězení, rozhodně s tebou nesoucítím," napsal jeden z nich.

Terezu zadrželi celníci na letišti v Láhauru už v lednu. V kufru u ní našli 8,5 kila heroinu. Spolu s ní byli obžalování i dva další lidé, kteří mají podle všeho jet v pašování s Terezou. Pokud bude Češka odsouzena, čekají ji perné chvilky - naše země totiž nemá s Pákistánem smlouvu o vydávání trestanců.