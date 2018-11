Naděje pro Terezu: Pákistánští celníci udělali zásadní chybu!

V protokolech Terezina případu je uvedeno, že u ní bylo nalezeno 8.7 kilogramů heroinu (na některých místech spisu se uvádí 8.5 kg). Ten celníci poslali k analýze do laboratoře s několikadenním zpožděním, zřejmě kvůli dohadům o to, kdo bude kauzu vůbec vyšetřovat.

Zvrat v kauze pašeračky Terezy: Žalobce se děsí, že ji soudce pustí na svobodu! Jednání schválně natahuje

Podle pákistánského právníka Gull Hassan Khana, který je s případem zadržené Češky dobře seznámen, však při odesílání vzorku zásadně pochybili. "Poslali otestovat pouze 5 gramů. Podle pokynů Nejvyššího soudu je ale nutné analyzovat 5 gramů na každý kilogram drogy, měli tedy odeslat 45 gramů," vysvětlil advokát, podle nějž mnoho odsouzených s touto námitkou u Nejvyššího soudu uspělo při odvolání.

Video Šok a slzy: Uniklo video ze zadržení Terezy v Pákistánu. Celníci tahají drogy z kufru - youtube.com 720p 360p REKLAMA

To však není jediný problém v souvislosti se zadrženými drogami, které podle Khana musí obžaloba řešit. Celníci pochybili podle něj také v tom, jak drogy vážili. "Laboratoř po převážení došla k menší hmotnosti. Sám jsem řešil podobný případ, kdy se pak musela na základě toho přepočítat i původní celková váha zadržené drogy a klienta se pak týkala mnohem nižší trestní sazba," uvedl Khan.

Známe pilíř nové žaloby proti „pašeračce“ Tereze: Platba z Velké Británie!

Tereze H. hrozí Pákistánu za pašování drog vysoký trest. Podle pákistánského právníka by se v případě odsouzení měl pohybovat v rozmezí od šesti do patnácti let. Češka měla "štěstí", že množství heroinu nepřekročilo 10 kilogramů, v takovém případě by jí totiž mohlo hrozit až doživotí, a to i přesto že je cizinka.

Zdá se tedy, že naděje Češky na propuštění, o kterých mluvila v několika vzkazech domů, které poslala prostřednictvím Blesku, nemusejí být liché. Za pašování devíti kilogramů heroinu by jí přitom hrozil vysoký trest, který by si za stávajících podmínek musela odsedět v Pákistánu. Česká republika totiž s touto zemí stále nemá dohodu o vydávání vězňů.

Video Drsný výslech Terezy (21), která pašovala 9 kilo heroinu: Ježiš, on mě zabije, naříkala blondýnka - youtube.com 720p 360p REKLAMA

Video Tereza přichází k soudu - Blesk.cz 360p REKLAMA

Podle něj se v té souvislosti Terezin právník soustředil na to, že jeho klientka úspěšně prošla hned přes tři stanoviště. "Nejprve ji kontrolovala policie, pak bezpečnostní služba letiště a nakonec byla i důkladně prohledána protidrogovou policie (ta má všechny prostředky, jak drogy hledat, včetně psů), ale nic se nenašlo. Až u posledního stanoviště byla zatčena po krátké dramatické prohlídce celníky," popsal právník, co se dělo na letišti.

Strategie Terezina obhájce je tak jasná. "Staví na tom, že ji očistila protidrogová policie i další zpravodajské agentury (jejich zástupci jsou na letišti přítomni vždy)," uvádí Khan. "Vznikly tak pochybnosti o tom, jak mohla Tereza přes kontroly projít a zda není možné, že jí kufr vyměnil někdo z celníků," dodal.