Pašeračka Tereza (22) si užívá svobody: S vycházkami bude brzy konec! Žalobce se chystá na poslední úder

Obviněná Češka Tereza podnikla další zbytečný výlet k soudu. V pátek měl být na programu výslech posledního svědka, státní zástupce chtěl navíc předložit závažné dokumenty, kterými chtěl vývoj případu zvrátit na svou stranu. Právník zastupující pákistánský stát se ale opět omluvil, a tak bylo stání o den odročeno.

„Státní zástupce byl zaneprázdněn prací na Vrchním soudu, a proto se nedostavil. Stání bylo odročeno na 17. listopadu,“ řekla Blesk.cz mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová.

Výpověď klíčového svědka měla původně zaznít už v pondělí. Kdyby k tomu skutečně došlo, soudce by mohl určit termín vynesení rozsudku, jak slíbil na konci minulého týdne. Jenže od té doby se případ nijak nepohnul.

Tereza přišla k soudu od pondělí už čtyřikrát, ale pokaždé to bylo jen na otočku. Pracovník letiště, na kterém celníci Terezu zadrželi, k podání výpovědi v pondělí ani úterý nedorazil, ve čtvrtek a v pátek se pro změnu omluvil státní zástupce kvůli nemoci. Čtyřikrát odložené stání se tak má uskutečnit v sobotu.

Video Soudní stání v případu Terezy H. bylo znovu odročeno. - Lahore News 360p

I když Tereze neustálé protahování kauzy na první pohled nevadí a cestou do justičního paláce se snaží usmívat, realita je pravděpodobně jiná. Stále častěji ji totiž můžeme vidět zachmuřenou. Údajná pašeračka musí žít v nejistotě a strachu z možného odsouzení. Jak řekl Blesku bezpečnostní expert Andor Šándor, pákistánský kriminál rozhodně nebude procházka růžovým sadem. A skončí vycházky k soudu, které zpestřují jinak monotónní život ve vazbě.

Tereza chodí k soudu pravidelně už deset měsíců. Za tu dobu se z různých důvodů řada stání neuskutečnila. Ať už to bylo kvůli absenci svědků, právníků, soudce, anebo kvůli stávkám v provincii Páňdžáb. Obžalovaná žena tak má ze všech zainteresovaných nejvyšší účast, s trochou nadsázky tak lze říct, že je nejpoctivější účastnicí řízení. Jestli jí to bude k něčemu dobré, to se již brzy dozvíme.

Za vyloženě poctivou už ale nelze označit Terezinu obživu. Několik let před vypuknutím kauzy se česká kráska živila v zahraničí jako luxusní společnice. Tereza od lednového zadržení říká, že o heroinu ve svém kufru neměla tušení, toto tvrzení ale podle Andora Šándora není pravděpodobné. Bezpečnostní expert si myslí, že musela moc dobře vědět, co dělá.