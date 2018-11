„Pašeračka“ Tereza se obává nejhoršího: Státní zástupce na poslední chvíli vytahuje trumfy

V úterý mělo proběhnout další stání soudu s Češkou Terezou H. (22), klíčový svědek se ovšem nedostavil. Státní zástupce soud navíc požádal o odročení o několik dní, aby získal čas na přípravu dokumentu, který by měl jako zásadní důkaz přispět k uznání české občanky vinnou.

Podle informací Ministerstva zahraničních věcí ČR měl soudce už v pondělí sdělit termín vynesení finálního rozsudku, to by ale udělal jen v případě, že by došlo k vyslechnutí svědka, kterého si státní zástupce pozval na poslední chvíli.

Zaměstnanec mezinárodního letiště v Láhauru, na kterém došlo k zatčení, se ale na pondělní ani úterní jednání nedostavil. „V úterý nedošlo k žádnému posunu případu z důvodu absence svědka,“ řekl Blesku zástupce tiskového odboru MZV ČR.

Pákistánský zdroj Blesku sdělil, že žalobce požádal soud o odročení stání o několik dní, aby měl dostatek času na přípravu dokumentu, který by měl výrazně přispět k odsouzení obžalované Češky. Vedle předvolání klíčového svědka při původně plánovaném posledním stání tak jde o další trumf státního zástupce, díky kterému bude dost možná tahat za delší stranu provazu.

Tereziny vyhlídky nevidí růžově ani bezpečnostní expert Andor Šándor. Podle bývalého šéfa vojenské rozvědky Češku soudce s nejvyšší pravděpodobností uzná vinnou, a mladá žena tak bude muset strávit dlouhou řadu let ve vězení.

V zemích jako Pákistán jsou totiž tresty za drogovou kriminalitu velmi přísné. Pokud by byla Tereza Pákistánka, za pokus o propašování devíti kilogramů heroinu by jí hrozil trest smrti.

Pákistánci zadrželi Terezu 10. ledna na letišti v Láhauru při kontrole. Celníci v jejím kufru našli devět kilo heroinu. Obžalovaná Češka od začátku tvrdí, že o těžce návykovém opiátu nevěděla, a do zavazadla ho někdo dal bez jejího vědomí.

Tereza je zavřená ve vazbě už deset měsíců. Před vypuknutím kauzy se údajně živila jako luxusní společnice ve Švýcarsku.