Zvrat v kauze pašeračky Terezy: Žalobce se děsí, že ji soudce pustí na svobodu! Jednání schválně natahuje

Perné chvíle teď patrně čekají Terezu H. (22) v Pákistánu. Státní zástupce se údajně bojí prohry, a tak hledá další důkazy, kterými by mladou Češku dostal do kouta. Tereza při úterním příchodu k soudu navíc přiznala, že se jí chce brečet. Ve vazbě už strávila několik měsíců a stále napjatě čeká na rozsudek za pašování heroinu, ze kterého je obviněna.

V úterý se Tereza H. opět objevila u láhaurského soudu v Pákistánu. Přicházela opět s úsměvem, ale novináři svou „radost" vysvětlila jednoduše. „Je to jen maska, jsem hrozně unavená. Chce se mi brečet."

Tereza je v Pákistánu v úzkých: Žalobce dodal soudu důležité dokumenty, které ji mají usvědčit

Brečet možná ještě bude - podle našich informací na ni totiž státní zástupce chystá další doplňující žalobu. „Tereza musí být v tomto případu potrestána," prohlásil. Jeden z našich zdrojů tuto skutečnost vysvětluje velmi jednoduše. Žalobce se bojí prohry a Terezina osvobození. Proto také jednání natahuje a často je důvodem k odročování. Tak tomu bylo i dnes.

„Soudní stání s Terezou H. opět bez posunu. Opakovaně se nedostavil státní zástupce. Další stání se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu," řekla Blesk.cz mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová.

Terezu zadrželi na letišti v Láhauru celníci poté, co prošla již dvěma kontrolami. Při té třetí u ní v kufru ale našli 9 kilogramů heroinu. Tereza od počátku tvrdí, že je nevinná, že o drogách v zavazadle nevěděla.

Zda jí to soudce uvěří, je ve hvězdách. Realisticky jí hrozí i více než deset let v místním vězení. Pákistánský občan by v podobném případě mohl dostat i trest smrti.