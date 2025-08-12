To, za kolik budu pracovat, je logicky pro všechny z nás jedna z nejdůležitějších otázek. Odpověď na ni ale v mnoha inzerátech nenajdeme. „Hledáme tě, ale za kolik budeš dělat, ti neřekneme.“ Tak se dají stručně popsat inzeráty řady firem. Jakou odměnu za práci hledaný pracovník dostane, se nedozví ve více než třetině (38,74 %) zveřejněných inzerátů.
Podle Tomáše Pavlíčka, marketingového manažera portálu Práce.cz, se nejčastěji uvádí mzda u pozic v telesales, tedy prodeji po telefonu, kde je to u 75 % inzerátů. Následují pokladní a prodavači a sociální pracovníci (67 %).
„Mzdy bývají častěji zveřejňovány u méně kvalifikovaných pozic, zatímco u těch vysoce kvalifikovaných zůstávají spíše skryté,“ popisuje. Nejnižší transparentnost mezd pak podle něj panuje v oborech IT (méně než 18 %), mezi finančními analytiky (19 %) a v marketingu (22 %).
Průměrná mzda? Zapomeňte!
Nejhledanější profese ale zároveň neznamená nejlépe placená. Prodavači, dělníci i administrativní pracovníci si tak můžou nechat jen zdát o průměrné mzdě v Česku (46 924 Kč). Například prodavačkám se v inzerátech nabízí maximálně 34 264 korun. Co ale zadavatele inzerátů hledajících »ženy za pultem« šlechtí, je, že v téměř 70 % uvádí nabízený plat.
Firmy tlačí platy dolů
Co si vydupete, to máte. Tak lze shrnout situaci na českém platovém trhu. Nejsilnější vyjednávací pozici mají specializované pozice, bez ohledu na (ne)zveřejněnou částku v inzerátu.
„Výsledná mzda se často odvíjí od toho, jak si jednotliví kandidáti sami ocení svou práci. V mnoha případech navíc firmy určité experty potřebují »za každou cenu« a jsou ochotné nabídnout vyšší odměnu, než původně plánovaly,“ uvádí Pavlíček.
Naopak tam, kde se hlásí na konkrétní pozici hodně zájemců, nemají firmy zájem jít s nabídkou nahoru. „Existuje snaha firem stlačit mzdu co nejníže, což jim poskytuje větší manévrovací prostor v situaci, kdy je o pozici větší zájem,“ připouští.
Novinka: Tajnostem odzvoní
S tutláním nabízeného výdělku budou muset firmy příští rok nejspíš skončit. Měla by totiž začít platit směrnice EU o transparentnosti v odměňování. Firmy budou mít povinnost uvádět mzdu nebo její rozmezí už v pracovní nabídce a neprojdou jim neurčité údaje jako »mzda od« nebo »až«.
Navíc budou muset zohledňovat objektivní kritéria, jako je dosažené vzdělání, délka praxe nebo složitost práce. Směrnice by měla ovlivnit i platy stávajících zaměstnanců.
„Půjde o velmi potřebný impuls, který by měl přimět zaměstnavatele, aby si na základě dat udělali pořádek ve svých mzdových systémech a začali narovnávat přetrvávající rozdíly v odměňování – nejen mezi muži a ženami, ale i například mezi novými a dlouholetými zaměstnanci. Právě těm druhým mzda často neroste tak rychle jen proto, že neumějí nebo nechtějí vyjednávat,“ říká Pavlíček.
