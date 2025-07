Světu vládnou peníze a řada šéfů se snaží vymáčknout za zaměstnanců maximum. Stopují jim čas prosezený na záchodě, kamerami hlídají, jestli nesvačí příliš dlouho, upírají jim dovolenou a krátí výplatu. Jenže některé praktiky šéfů jsou už za hranou zákona.

Jak se nejčastější prohřešky zaměstnavatelů dívá zákoník práce, vysvětluje Ombudsman Blesku Mgr. Matouš Vrběcký z advokátní kanceláře FKM Legal.

…ukládat pokuty za různé prohřešky: NE

Uložit zaměstnanci pokutu výslovně zákon zakazuje. Zákoník práce jasně stanoví, že zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající ze základního pracovněprávního vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho požadovat. Co ale zaměstnanci může, je snížit prémie nebo osobní ohodnocení, tedy nenárokové složky.

…nevyplatit výplatu: NE

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost vyplatit mzdu nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po vykonání práce. Nevyplacení je porušením pracovněprávních povinností a může být důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance.

…nařídit dovolenou ze dne na den: NE

Šéf vám nesmí ani nařídit dovolenou ze dne na den, ani vás nutit k jejímu vybírání po dnech. Sice vám může termín dovolené nařídit, ale zároveň má povinnost oznámit čerpání dovolené nejméně 14 dní předem (pokud se s vámi výslovně nedohodne na kratší lhůtě) a navíc písemně. A čerpat dovolenou po částech je sice možné, alespoň jedna z nich by ale měla trvat minimálně 2 týdny v celku.

…strhnout peníze z výplaty: NE

Na výplatu vám šéf bez zákonných důvodů (např. exekuce) sáhnout nemůže. A neomlouvá ho ani to, že např. nemá zakázky. Pokud tak zaměstnanec byl připraven vykonávat práci, ale práce nebyla přidělena z důvodů na straně zaměstnavatele, máte podle zákoníku práce nárok na 100 % průměrného výdělku jako náhradu mzdy.

…nařídit neplacené volno: NE

Neplacené volno vám šéf nařídit nemůže, ani vás nutit k tomu, abyste si o něj sami požádali. Neplacené volno totiž může být poskytnuto pouze na základě dohody a tak s ním nemusíte souhlasit. Pokud není práce, zákon zná jen institut překážek v práci, kde náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

…nechat propadnout dovolenou: NE

Dovolená sama o sobě propadnout nemůže. Šéf je povinen vám umožnit ji vyčerpat. Pokud to nebylo možné, převádí se do následujícího kalendářního roku. A pokud vám šéf do 30. 6. nenařídil, do kdy si musíte vybrat loňskou dovolenou, můžete si termín určit sami. Musíte o tom ale zaměstnavatele písemně informovat. Naopak dostat místo dovolené peníze je možné jen při skončení pracovního poměru.

…kontrolovat zaměstnance při nemoci i mimo prvních 14 dní: NE

S kontrolami vaší pracovní neschopnosti má šéf po prvních 14 dnech nemoci utrum. Má totiž právo kontrolovat dodržování režimu při nemoci jen během prvních 14 kalendářních dnů, kdy vyplácí náhradu mzdy. Poté už může kontrolu provádět jen stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení.

…odmítnout uznat lékařem napsanou neschopenku: NE

Odmítnout lékařem vystavenou neschopenku šéf nemůže, i když se mu zdá, že byste klidně pracovat mohli. Neschopenku vystavenou lékařem prostě musí uznat. Může si jedině stěžovat na České správě sociálního zabezpečení.

…neustále řetězit smlouvy na dobu určitou: NE

Řetězit do nekonečna smlouvy na dobu určitou nejde. Podle zákoníku práce vám může šéf dát smlouvu na dobu určitou nejvýše 3×, a to na dobu nejdéle 3 let. Pak už musí být na dobu neurčitou.

…nacpat všude kamery: NE/ANO

Úplně všude kamery být nemůžou. Podle zákoníku práce a GDPR může zaměstnavatel používat kamerový systém jen tehdy, pokud je to nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů (např. bezpečnost, majetek) – a i tehdy musí co nejméně zasahovat do soukromí zaměstnanců.

Například sledování během přestávky, kdy zaměstnanec nepracuje a má odpočívat, je považováno za nepřiměřený zásah do soukromí. Výjimkou jsou ale prostory se zvláštní ochranou (třeba sklad se zbraněmi, či palírna alkoholu). V žádném případě ale kamery nesmějí být v šatnách, na toaletách, nebo ve sprchách apod.

…nařídit přesčasy na poslední chvíli: ANO

I po dvanáctihodinové směně vám šéf těsně před jejím koncem může nařídit přesčas. Nemůže to ale děla t pravidelně a musí k tomu mít vážné provozní důvodů. Příliš časté nebo bezdůvodné přesčasy mohou být v rozporu se zákonem.

…dávat pravidelně »dýchnout« jen konkrétnímu zaměstnanci: NE

Kontroly střízlivosti jsou přípustné, ale musí být objektivní, systematické a nediskriminační – tedy ne jen zaměřené na jednoho pracovníka bez zvláštního důvodu. Pokud není konkrétní podezření, ale zaměstnavatel testuje opakovaně jen jednoho zaměstnance, může jít o nepřípustné šikanózní chování. Šéf by tak mohl porušovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace podle § 16 zákoníku práce.

…platit méně než je minimální mzda: NE

Nikdy! Podle zákoníku práce nesmí být mzda, plat ani odměna z dohody nižší než minimální mzda. Ta je pro letošní rok stanovena (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin) na částku 20 800 Kč za měsíc nebo 124,40 Kč za hodinu.

…chtít napracovat čas strávený na WC: ANO

Během pracovní doby musí šéf umožnit zaměstnancům přístup na toaletu. Čas, který tam strávíte, by rozhodně neměl být omezován či limitován. Zároveň by toho zaměstnanci neměli zneužívat a toaletu využívat přiměřeně. Zákon ale »toaletní« přestávky (na rozdíl od přestávek na jídlo a odpočinek) neřeší. V rámci dobrých mravů by šéf napracování chtít neměl, zákon mu to ale nezakazuje.

…přeložit zaměstnance na pobočku na druhý konec republiky: ANO/NE

Záleží na tom, jak konkrétně máte specifikované místo výkonu práce v pracovní smlouvě. Pokud je určené konkrétně (např. město Bruntál), nemůže vás šéf bez vašeho souhlasu svévolně přesunout třeba do Brna. Pokud ale máte jako místo výkonu práce určenou Českou republiku, opravdu by vás zaměstnavatel mohl přesunout na druhý konec ČR.

…nedávat zaměstnanci výplatnici: NE

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen každý měsíc vydat zaměstnanci písemný doklad o složkách mzdy a provedených srážkách. Na požádání musí dokonce předložit i podklady, ze kterých mzdu vypočetl.

…dát pokutu za to za nezvedání telefonu během dovolené: NE

Během dovolené vám zaměstnavatel nemůže nic nařizovat. Nemůže vás tak úkolovat a nutit ke zvedání telefonu nebo odpovídání na emaily. Za odpočinek během dovolené nemůžete ani dostat výpověď, byla by neplatná.

…provádět osobní prohlídky: ANO

Kvůli ochraně majetku může šéf nařídit jak kontrolu věcí, které zaměstnanci vnášejí/vynášejí z firmy nebo dokonce osobní prohlídky. Při kontrole nebo prohlídce ale musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku tak může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví a nesmí při ní docházet ke snižování lidské důstojnosti.

Jak se bránit

Donutit šéfa dodržovat zákoník práce nemusí být snadné. Tohle můžete udělat:

Obraťte se na zaměstnavatele písemně a vyzvěte ho k dodržování zákona. Můžete uvést, že jako další krok podáte podnět na inspektorát práce.

Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace, obraťte se na ni. Nevadí, že nejste členem odborů.

Obraťte se na oblastní inspektorát práce s podnětem ke kontrole a uveďte důvod.

Poslední možností řešení je podání žaloby k soudu na vydání výplatních pásek.

