Někteří šéfové jednají s podřízenými jako s otroky. Jejich pracovní život řídí pomocí zákazů, příkazů a kontrol. Každý zaměstnancův krok sledují kamery, lékařské vyšetření v pracovní době neexistuje a plat snižuje systém pokut. Zaměstnance sice chrání zákoník práce, někdy si ale svá zákonná práva musí vydupat. Pomoc v případě sporů můžou hledat u odborové organizace, inspektorátu práce, případně je možné problém zkonzultovat s právníkem.

Překážky v práci: Kdy máte nárok na peníze

Časté spory vznikají v práci kvůli volnu. Ať už placenému, nebo neplacenému. Je ale opravdu nutné si návštěvu zubaře napracovat a může šéf určit, že v případě lékařského vyšetření poskytne zaměstnanci jen dvě hodiny? Vyšetření u lékaře, svatba, pohřeb nebo doprovod rodinného příslušníka do nemocnice mají podle zákona společný název – překážky v práci. Zaměstnanec má při nich možnost využít zákonné volno, navíc v některých případech jde o volno s náhradou mzdy. Nově pak některé sporné body upřesnila novela nařízení vlády, která začala platit od 1. 6. 2025.

Novinka: Doprovod k lékaři i zpět

Důvodem pro placené volno je i úraz, náhlá nemoc, ale i plánované vyšetření člena rodiny. Novinkou je to, že nárok na volno je nově i na cestu zpět, tedy například z nemocnice nebo ordinace. „Zaměstnanec má právo na pracovní volno na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 1 den, byl-li doprovod nezbytný a úkon nebylo možné provést mimo pracovní dobu,“ uvádí advokát Vlk.

Doprovázet je možné svého manžela/ manželku, druha/družku nebo dítě, případně rodiče nebo prarodiče své nebo svého manžela.

POZOR! Zaměstnanec musí existenci překážky v práci zaměstnavateli prokázat. „Pokud by tedy například bylo sporné, zda je vzhledem k osobě či onemocnění doprovod skutečně nezbytný, měl by lékař zaměstnanci tuto skutečnost potvrdit,“ dodává.

Vyšetření u lékaře

Využít placené volno je za určitých podmínek možné k vyšetření u lékaře. „Pokud je vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je nejblíže bydlišti či pracovišti zaměstnance a vyšetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu,“ vysvětluje odborník na pracovní právo advokát Václav Vlk z poradenské kanceláře Rödl & Partner.

Proplacená je pak jen nezbytně nutná doba. V případě, že jde o ošetření či vyšetření v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, má zaměstnanec sice také právo na volno, ale zaplacený dostane jen čas, který by vyšetřením strávil v nejbližším zdravotnickém zařízení (to je zařízení, které má smlouvu se zdravotní pojišťovnou zaměstnance, je schopné mu poskytnout potřebnou péči a je nejblíže jeho bydlišti nebo pracovišti).

Rada: Volno na vyšetření u doktora si nenechte vzít

Někteří zaměstnavatelé volno na návštěvu lékaře limitují přesně určeným počtem hodin. To je ale chyba! „Zaměstnavatel nemůže určit, že na návštěvu lékaře má zaměstnanec z pracovní doby třeba jen dvě hodiny. Musí mu umožnit volno na celou dobu, která je k vyšetření či ošetření zdravotnickém zařízení nutná,“ uvádí advokát Vlk.

„Pokud zaměstnavatel takové volno neposkytl, může zaměstnanec oznámit, že se do práce z důvodu návštěvy lékaře nedostaví, a jeho nepřítomnost by nemohla být v rozsahu doby nezbytně nutné k návštěvě lékaře považována za neomluvenou absenci,“ dodává. V případě, že by šéf nepřítomnost zaměstnance řešil výpovědí, mohl by se zaměstnanec bránit soudně.

Volno kvůli darování krve

Kromě důležitých osobních překážek v práci existují i tzv. překážky v obecném zájmu. Mezi nejčastější patří darování krve. „Zaměstnanec má právo na pracovní volno s náhradou mzdy za dobu cesty k odběru, za dobu odběru, za cestu zpět a zotavení po odběru, pokud tyto skutečnosti zasahují do pracovní doby v rámci 24 hodin od nástupu cesty,“ vysvětluje advokát.

Cesta do porodnice a porod

Nárok na placené volno, ale jen na nezbytně nutnou dobu, je i v případě nutnosti odvozu manželky nebo partnerky do porodnice (stejně jako pak na cestu z porodnice). Už to ale neplatí pro účast při porodu. Otec, který se chce účastnit porodu manželky (družky), může využít volno, ale bez náhrady mzdy.

Svatba: Den placeného volna na obřad

Upřesnění vnesla novela i do vstupu do manželství či partnerství. Na vlastní svatební obřad mají zaměstnanci nárok vzít si dva dny volna. Jen ale jeden z nich mají proplacený, a to den obřadu. Nejde přitom jen o svatby, ale i o obřad uzavření partnerství pro páry stejného pohlaví.

● Na svatbu svého dítěte mají ze zákona nárok na 1 den placeného volna také rodiče.

● Pokud se dítě účastní svatby rodiče, má nárok jen na neplacené volno.

Novinka

Pohřeb: Dva dny i pro širší příbuzenstvo

Novela upravila volno k účasti na pohřbu členů širší domácnosti. Už neplatí čerpání volna jen na nezbytně dlouhou dobu. Nově je volno s náhradou mzdy na jeden den pro účast na pohřbu a případně na jeden placený den v případě obstarávání pohřbu.

„Při úmrtí rodiče, prarodiče, vnoučete nebo sourozence je nárok na 1 den placeného volna k účasti na pohřbu a na další den, jestliže zaměstnanec pohřeb obstarává,“ potvrzuje advokát Václav Vlk.

„Stejná pravidla pak platí i při úmrtí rodiče, prarodiče nebo sourozence zaměstnancova manžela, při úmrtí manžela dítěte zaměstnance nebo manžela zaměstnancova sourozence, případně osoby, která se zaměstnancem v době úmrtí žila ve společné domácnosti,“ dodává.

Novinka: Neplacené »volno na truchlení«

Novinkou je zavedení tzv. volna na truchlení. Nad rámec zákonného placeného volna je v některých případech možné využít ještě dalších pět dní volna, ale už bez náhrady mzdy. „Při úmrtí manžela, druha, dítěte, vnoučete, rodiče, prarodiče nebo sourozence se nad rámec výše uvedeného placeného pracovního volna poskytne ještě až dalších 5 dnů volna bez náhrady mzdy,“ uvádí advokát Vlk.

Až tři dny při smrti blízkého člověka

Nezměněná zůstává možnost až tří dnů placeného volna při smrti nejbližších osob. „Při úmrtí manžela, druha nebo dítěte, má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v rozsahu dvou dnů a pak ještě další den k účasti na pohřbu,“ vysvětluje advokát.

