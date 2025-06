Zaměstnanci 50+ nemají na růžích ustláno. Jsou jako mezi mlýnskými kameny. Na jedné straně často ještě mají děti na škole, na straně druhé musí pečovat o staré rodiče. V práci bývají kvůli svému věku podceňovaní, většinou ale nic neřeší a říkají si, že to do důchodu nějak doklepou. Podle odborníků ale nikdy není na změnu pozdě!

Starší zaměstnanci mají tendenci se podceňovat. Jsou smíření s tím, že jim už se plat nezvyšuje, a dokonce si nechávají někdy líbit i šikanu od kolegů i nadřízených.

Kdy je čas na něco nového

„Pokud někdo zažívá šikanu, ponižující jednání, špatnou atmosféru v práci nebo nemá vyhovující finanční ohodnocení, je důležité tyto situace řešit a aktivně hledat změnu,“ říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik trhu práce Alma Career.

Rezignace a setrvávání v nepříjemných podmínkách mohou vést ke stagnaci a výrazně snížit šance na další pracovní uplatnění v budoucnu.

Firmy čekají zemětřesení

Nenahraditelné kvality starších uchazečů i jejich přínos si spousta firem uvědomuje. A ty, které na to dosud neslyší, k tomu dotlačí demografický vývoj. Společnosti stárne, důchodový věk se zvyšuje. Aktuálně je horní věková hranice odchodu do důchodu pro ročníky 1989 a mladší 67 let.

ESA, která máte v rukávu

Nepodléhejte nejistotě a soustřeďte se na své kvality. Vyšší věk může být výhodou!

Za vás mluví: Zkušenosti ● Sociální dovednosti ● Kontakty ● Vyrovnanost ● Profesionalita ● Nadhled ● Samostatnost ● Odolnost vůči stresu ● Loajalita ● Spolehlivost

Novinka: Konec mlčení o mzdě

Přítrž tajnostem okolo výše mzdy udělala flexinovela zákoníku práce (platí od 1. 6. 2025). „Zaměstnavatelé už nemůžou zaměstnancům v pracovních smlouvách nařizovat, aby mlčeli o své mzdě,“ říká advokát Václav Vlk z poradenské společnosti Rödl & Partner.

Novela výslovně zakazuje omezovat zaměstnance v nakládání s informacemi o výši a struktuře jeho mzdy, platu nebo odměny z dohody. Za porušení hrozí zaměstnavateli pokuta až 400 tisíc korun. Navíc kvůli novele musí zaměstnavatelé upravit vzory pracovních smluv, připravit dodatky ke stávajícím kontraktům a zrevidovat své interní předpisy a dokumentaci.

Restartujte kariéru

Uvažujete o změně práce, ale máte strach? Je to normální. Nejednejte zbrkle. „Při rozhodování o změně zaměstnání by vždycky měla hrát roli míra nutnosti, která vás tlačí ke hledání nové práce,“ říká Hana Kyrianová, odbornice na psychologii práce.

Zamyslete se

Pokud nejsme v práci spokojení, zamyslete se, jak silná je nespokojenost a jak dlouho trvá. Jde něco udělat s tím, abyste byli spokojenější tam, kde jste? Říct si o víc peněz, ucházet se o jinou pozici, najít si místo v jiné části firmy….

Nelžete si

Upřímně si odpovězte, jak to bylo s vaší kariérou dosud. „Mám tendenci práci častěji a při sebemenší nespokojenosti měnit, nebo jsem » držák« a v každém předchozím zaměstnání jsem byl mnoho let? I tohle něco říká o tom, jestli je lepší práci změnit, nebo se spíš snažit změnit podmínky tam, kde jsme, nebo si dokonce říct, že bude dobré vydržet a změnit spíš něco u sebe,“ uvádí odbornice.

Zvažte možnosti

Přemýšlejte, co chcete získat. Změna je krok do neznáma a mnoho lidí má radši »poznané zlo« než riziko. „Pokud jste ale došli k závěru, že už delší dobu pracujete v toxickém prostředí, které není možné změnit, a vy se ani nemůžete nikam posunout, je dobré přemýšlet o změně,“ radí psycholožka.

Obvolejte známé

Zjistěte si, jak to vypadá s nabídkami podobné práce na internetových portálech, nebo si popovídejte se známými. Ptejte se, jak to vypadá u nich, a zda by vás nedoporučili na vhodné uvolněné místo.

Opatrně s výpovědí

Nedávejte výpověď, dokud nemáte nabídku nového zaměstnání. Nemluvte o tom, že si hledáte práci s nikým, u koho hrozí, že to poví vašim nadřízeným.

Poraďte se s odborníkem

Pokud máte pocit, že si s tím ani tak nevíte rady, jděte ke kariérnímu poradci, psychologovi, náboráři a dál si to ujasňujte. Dobré rozhodnutí vyžaduje čas.

Jak zjistit spravedlivý plat

Peníze jsou nejčastějším důvodem, proč lidé mění práci.

➤ Ptejte se kolegů

Možnost zeptat se kolegů, kolik berou, nově dává flexinovela zákoníku práce, která výslovně ruší zákaz doložek o mlčenlivosti ohledně platů (viz Konec mlčení o mzdě).

➤ Projděte inzeráty

„Pokud chce člověk zjistit, zda jeho odměna odpovídá obvyklým platům v daném oboru, lokalitě a srovnatelné úrovni zkušeností, může využít informace z pracovních inzerátů,“ radí analytik Dombrovský. Počítejte ale s tím, že mzdy jsou uvedené jen u přibližně 40 % nabídek.

➤ Mrkněte na srovnávače Informace poskytnou i specializované srovnávací portály, například Platy.cz, kde po vyplnění profilu získáte srovnání svého platu s průměrnými hodnotami podle profese, lokality nebo zkušeností.

Úřad práce poradí zadarmo

Kariérové poradenství zdarma nabízí úřady práce prostřednictvím poradců Informačního poradenského a vzdělávacího střediska (IPVS). A nejen pro nezaměstnané!

„Kariérové poradenství je určené lidem, kteří potřebují pomoci v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby povolání a rozvoje či změny kariéry v jakékoliv fázi života,“ vysvětluje Kateřina Pavlíková, mluvčí Úřadu práce ČR. Využít nabízených služeb tak můžou i lidé, kteří sice práci mají, ale uvažují o změně kariéry. Poradenská střediska najdete na některých kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR. Vždy si ověřte, který nejbližší úřad práce IPVS nabízí.

Pracovníci pomáhají s výběrem vhodné rekvalifikace a následně pracovního místa, ale i orientací a možnostmi na trhu práce. Pomůžou i s tvorbou životopisu a přípravou na výběrové řízení. Nabízené jsou jak individuální a skupinové formy poradenství, tak tematicky zacílené poradenské programy. Je možné využít i některých z metod profesní diagnostiky.

Rada: Objednejte se předem

„V případě zájmu doporučujeme se předem objednat, a to přímo na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR,“ radí mluvčí Pavlíková.

Budoucnost potřebuje každého

Starší zaměstnanci mají spoustu možností, jak se přizpůsobit měnícím se požadavkům pracovního trhu. Více informací, rady a tipy jak zvládnout změnu kariéry ve věku 45+, stejně jako příběhy konkrétních lidí, najdete na www.budoucnostpotrebujekazdeho.cz

