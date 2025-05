Nejlepší odpovědi a rady odborníků: Pes štěká a nejde mu to zakázat? Řešily se i sousedské vztahy, závěť či dovolené..

Odpovídala: Mgr. Pavla Aschermannová , RUBIKON Centrum

Mám jen jeden dluh, zato pořádný. Dlužím i s pokutami za zpoždění více než milion korun. Můžu si požádat o insolvenci?

Podmínkou pro vstup do oddlužení je mimo jiné i vícečetnost dluhů. Tedy je nutné mít alespoň dva závazky. V případě jen jednoho závazku, bez ohledu na jeho výši, pro vás oddlužení možné není. Zamyslete se, zda nemáte ještě jiný závazek po splatnosti, může jít i o malý dluh. Pokud ne, doporučuji návštěvu dluhové poradny, kde se můžete poradit, jak postupovat.

Je možné, že by se dalo příslušenství k dluhu snížit, pokud by například odporovalo zákonu o spotřebitelském úvěru, nebo by se dala uzavřít dohoda s věřitelem. K tomu je ale nutné důkladně posoudit celou vaši situaci a smluvní podmínky vašeho dluhu.

Přítel mě požádal o ruku. Je ale problém, že má insolvenci. Spadnou po svatbě jeho dluhy i na mne? Může se stát, že se najednou nedostanu na svůj účet? Nemám si raději svatbu rozmyslet?

Svatbu si rozmýšlet nemusíte, je ale dobře, že se chcete před dluhy přítele chránit. I když by na vás jeho dluhy dopadnout neměly (vznikly před svatbou), přesto bych doporučovala uzavřít předmanželskou smlouvu, ve které omezíte společné jmění manželů. Tuto smlouvu musíte uzavřít před notářem, který vám také poradí s tím, jaký majetek je nutné ochránit.

Syn má velké dluhy. Radíme mu, ať se jde zeptat na insolvenci, ale tvrdí, že je to hrozně komplikované, a že mu stejně nemá nikdo co vzít. Moc nepracuje, bydlí na ubytovně a má jen mobil a oblečení. My ale máme strach o jeho budoucnost?

Pokud je syn dospělý a nemá zájem své dluhy řešit, jsou vaše možnosti pomoci velmi omezené. Důrazně nedoporučuji, abyste za syna jeho dluhy platili. Je to jeho život a jeho rozhodnutí. Někdy zadluženému člověku trvá velmi dlouho, než se rozhodne svou situaci řešit. Buďte tedy trpěliví a připraveni mu pomoci, jakmile přijme odpovědnost za své chování a bude chtít se svým životem něco udělat.

Jsem doma s malým synem na rodičovské dovolené. Expartner neplatí výživné a já jsem si z nutnosti půjčovala peníze. Jenže teď jsem zadlužená u několika společností. Můžu si i na rodičovské požádat o insolvenci, když mám jen omezený příjem?

Do oddlužení je možné vstoupit i na rodičovské dovolené. Pokud dokážete hradit alespoň minimální splátku v oddlužení (cca 2200 Kč) měsíčně, můžete si o něj zažádat. Minimální splátku můžete hradit ze své nezabavitelné částky prostřednictvím závazného příslibu nebo vám může někdo blízký se splátkami pomoci (s ním pak uzavřete darovací smlouvu).

Doporučuji obrátit se na akreditované sepisovatele insolvenčních návrhů, kteří vaši situaci posoudí a návrh na oddlužení sepíšou zdarma nebo na advokáta či insolvenčního správce, kteří si budou za návrh na oddlužení účtovat částku 4.500 Kč + DPH.

Ani v tomto případu nemusíte nic platit hned, sepisovatel návrhu si svou odměnu přihlásí do oddlužení. Neplacené výživné je možné exekučně vymáhat, s tím vám v dluhové poradně mohou pomoci také. Stejně tak s žádostí o náhradní výživné, pokud otec dítěte nehradí výživné dlouhodobě.

Partnerovi skončila insolvence. V insolvenčním rejstříku je napsáno uzavřená věc. Jeho otec mu chce darovat domek. Je to možné? Není tam po insolvenci nějaká lhůta, kdy nesmí nic vlastnit?

Pokud partnerovi skončila insolvence úspěšně, to znamená, že byl osvobozen z hrazení zbytku dluhů, včetně těch, kteří se do oddlužení nepřihlásili, pak je možné, aby mu otec domek daroval. Žádná lhůta po oddlužení, která by omezovala nabývání majetku, není. Jediné riziko by mohlo hrozit, pokud by se partner zadlužil v průběhu oddlužení a dluhy by se začaly vymáhat až nyní nebo pokud by se do tří let po skončení oddlužení zjistilo, že se v průběhu oddlužení choval nepoctivě a osvobození od hrazení zbytku dluhů by mu bylo odejmuto.