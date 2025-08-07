Na kolejích dvoustovkou: Pendolino premiérově vyrazí do jižních Čech
První vlak v Česku překoná na pravidelné lince rychlost 160 km/h. Pendolino vyrazí na jih Čech dvoustovkou. Jediný český vlak s technologií aktivního naklápění vozové skříně vyjede poprvé na trasu mezi Prahou a Českými Budějovicemi posledního srpna. Zatím půjde o jeden vlak každý večer ve směru na jih a ráno zpátky do Prahy. Jízdenky cestujícím nezdraží.
„Počítáme s tím, že Pendolino pojede rychleji než 160 km/h, což je dosavadní traťové maximum v Česku. Cílíme na rychlost až 200 km/h,“ napsal na síti X generální ředitel Českých drah (ČD) Michal Krapinec. Při cestě do Prahy spoj naváže na cestu Pendolina z Ostravy, ta tak získá první přímé spojení z Českými Budějovicemi.
Vlak z moravskoslezské metropole vyrazí v 17:10, z Prahy pak ve 20:27 a Českých Budějovic dosáhne ve 22:02. V opačném směru pojede pouze do Prahy, z jižních Čech vyrazí už minutu před šestou ráno. Nasazení se podle drah odvíjí od objednávky ze strany objednatele.Tím je ministerstvo dopravy.
„Spoje jsou vybrány tak, aby ranní spoj z Českých Budějovic zajišťoval dopravní obsluhu pro cestující, kteří míří do Tábora nebo Prahy za prací nebo za studiem (Pendolino má plánovaný příjezd do Prahy v 07:29 hod.). Večerní spoj pak navazuje na vlak SC 500, který přijíždí z Bohumína do Prahy ve 20:20, fakticky i funkčně tak dojde k prodloužení tohoto spoje a vzniku unikátního přímého spojení Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha – Tábor – České Budějovice,“ vysvětlil Blesku tiskový mluvčí ČD Filip Medelský.
„Dále je nutné vzít v potaz, že vyšší rychlosti na této trati mohou dosáhnout pouze vozidla vybavená technologií aktivního naklápění vozové skříně a na tuzemské železnici existuje nyní pouze jedno vozidlo s touto technologií, a to právě Pendolino. České dráhy mají nicméně aktuálně ve stavu 6 těchto jednotek, které jsou primárně využívány na trase Praha – Ostrava s prodloužením směrem do Chebu a Mariánských Lázní,“ doplnil s tím, že o nasazení Pendolin v jízdním řádu pro příští rok se ještě jedná. Zveřejněný návrh však pracuje s podobnými časovými polohami, jako jsou ty, ve kterých vyjede 31. srpna.
Cesta se ve směru z Prahy zrychlí o 7 a ve směru do Prahy o 11 minut. Během jízdy na jih totiž vlak zastaví kromě Tábora i ve Veslí nad Lužnicí. „Spoje zde zastavují proto, že na ně zde navazují přípojné spoje směrem do dalších zastávek,“ řekl Medelský. Pendolino tak bude využitelné i pro cestující do Třeboně, Českých Velenic nebo menších zastávek mezi Veslím a Českými Budějovicemi.
„Další zrychlení přinese modernizace úseku Nemanice – Ševětín, v rámci níž se postaví zhruba 18 kilometrů nové dvoukolejné trati s dvojicí tunelů. I tento úsek koridoru je navržen se zavedením traťové rychlosti 200 km/h,“ sdělil Blesku mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.
„Ceny ve vlaku jsou konstruovány stejně, jako v ostatních vlacích Jižní expres,“ potvrdil Blesku Medelský. Cestující si tak za rychlejší cestu Pendolinem oproti současným vlakům nepřiplatí. Současná cena na trase Praha – České Budějovice je 239 korun za jízdenku na konkrétní spoj v případě nákupu v den cesty a beze slev.
„V nejbližších letech vzroste rychlost na 200 km/h také na trati z Brna do Přerova. Dosud jednokolejná trať s maximální rychlostí 100 km/h získá druhou kolej, zabezpečovač ETCS a vlaky zde zrychlí na dvojnásobek. Přestavba prvního desetikilometrového úseku z Nezamyslic do Kojetína už začala a ještě letos se přidá také navazující úsek z Kojetína do Přerova. Modernizace této části trati skončí v roce 2028. Tou dobou už budou probíhat i stavby mezi Brnem a Nezamyslicemi, k jejichž financování se v rámci projektu PPP využije soukromý kapitál,“ ozřejmil Gavenda další plány na zrychlování české železnice v nejbližším období. V přípravě je pak zrychlení na 200 km/h mezi Pardubicemi a Ústím nad Orlicí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.