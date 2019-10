Železničáři chtějí mít do osmi let rozestavěnou a na některých úsecích dokonce i zprovozněnou vysokorychlostní železnici. Tratě Praha – Brno – Ostrava a Brno – Šakvice jsou připravovány pro rychlost až 320 km/h. Náklady půjdou do stovek miliard.

Vlaky z Brna do Rakouska na Slovensko by měly jezdit výrazně rychleji již od roku 2027. Umožní to chystaná trať z Brna do Vranovic asi za 20 miliard korun. Z Vranovic k hranicím se pak bude jezdit rychlostí až 200 km/h. V Česku by tak mohly vzniknout tratě podobné těm v Japonsku, na kterých jezdí legendární šinkanseny.



K metropolím povedou příměstské expresy

Řeší se také budoucí provoz vlaků. V Brně železnice naváže na tu plánovanou od Prahy odhadem za 150 miliard. Díky ní by se cesta mezi oběma metropolemi měla zkrátit na necelou hodinu.

„Rychlé vlaky budou využívat jak nové tratě, tak navazující modernizované konvenční tratě,“ plánuje Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC).

Expresní vlaky mají vysokou rychlostí propojovat hlavní metropole, další rychlé vlaky budou z metropolí a center směřovat do regionů a zajišťovat jejich obsluhu.

Chystá se nové spojení Brna s Jihlavou

Cestující tak budou moci využívat nejen expresy mezi Prahou, Brnem a Ostravou, s pokračováním do Bratislavy, Vídně, Berlína či Varšavy, ale také rychlé vnitrostátní vlaky.

Ty mají jezdit například mezi Brnem a Jihlavou nebo Brnem a Velkým Meziříčím. „Toto řešení je obvyklé ve Francii, Španělsku nebo Německu, kde již rychlé tratě provozují,“ uvedl manažer strategie SŽDC Marek Čech.

Nový terminál vyroste i na jihu Brna

Pro obsluhu regionů železničáři prověřují možnost výstavby nových terminálů přímo na hlavní trati. Těmi se mohou stát Praha-východ, Jihlava nebo Brno-Vídeňská ulice.

„Terminály umožňují jak průjezd velmi rychlých expresních spojů plnou rychlostí, tak zastavení pomalejších vlaků,“ navrhují správci železnice.

V Brně se nové tratě připojí do nového železničního nádraží, které se stane hlavním nástupním místem do vysokorychlostních vlaků pro obyvatele krajské metropole.

S ohledem na velikost města a důležitost celého přilehlého regionu navrhli železničáři také doplňkový terminál, s pracovním názvem Brno-Vídeňská ulice.

Expresy mají pádit kolem D1 přes Vysočinu

Podobu nových vysokorychlostních tratí teď prověřují studie proveditelnosti. Ty zpracovávají několik variant vedení tratí a prověřují jejich různé parametry, například vhodnou maximální rychlost vlaků.

Trasa od Prahy volně kopíruje vedení dálnice D1. V jižním směru prochází železniční stanicí Modřice a je vedena západně od Rajhradu, Hrušovan u Brna a Vranovic. Od Pouzdřan kopíruje stávající železniční koridor.

