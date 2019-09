Pořádný šok čeká na cestují na mnoha nádražích na jižní Moravě. Pokladny budou zavřené! Poté, co stát vloni zavedl 75% slevy jízného na železnici pro studenty a seniory, ruší od 30. listopadu Správa železniční dopravní cesty pokladny na 39 nádražích na jižní Moravě a Vysočině. Řada z nich byla přitom v provozu i 100 let!

„Lidé si tam budou moci koupit jízdenku jen ve vlaku u průvodčích nebo přes mobilní aplikace,“ řekla pro Blesk.cz mluvčí SŽDC Nela Friebová.

„Reagujeme tak na vysokou nerentabilnost prodeje kvůli sjednané provizi, kterou od loňského října výrazně snížila pětasedmdesátní sleva jízdného pro studenty a seniory,“ vysvětlila mluvčí. Náklady spojené s prodejem lístků zkrátka převyšují zisk.

Jih Moravy je první

Jihomoravský kraj a Vysočina jsou prvními regiony v Česku, kde se pokladny na vybraných stanicích ve velkém zcela uzavřou. A to i na větších uzlových nádražích!

Slevy na jízdném „provětraly“ rozpočet. Za studenty a seniory zaplatil stát skoro 3 miliardy

Samotní zaměstnanci SŽDC se podle vedení státního podniku ztráty práce obávat nemusí, protože šlo pouze o doplňkovou činnost v rámci jejich zaměstnání.

Důchodci a starostové nesouhlasí

Z plánu železničářů jsou vesměs rozmrzelí i starostové dotčených měst a vesnic. Mají kromě jiného i strach, že železniční budovy budou dále chátrat – leckde už dnes nefungují toalety a stanice bez trvalé přítomnosti železničářů se promění v snadný cíl místních vandalů.

„Pro seniory je to velmi nepříjemná věc, protože většinou elektronické aplikace nepoužívají. Každý člověk má právo být off line a pokud mu v tom bude bráněno, dostáváme se do jistého druhů totality schovávajíci se za bohulibou elektronizaci,“ řekl Blesku místostarosta Strážnice Walter Bartoš (ODS). „Pokud člověk nemá na výběr, je to vždy špatně,“ dodal.

„Jak se mám v tom celém vyznat? Mobil mám tlačítkový, sotva na něj vidím. Celý život jsem zvyklá kupovat lístky u okýnka na nádraží. To se budu cítit jako černá pasažérka,“ kroutí hlavou seniorka Jana Komárková (72) z Boskovic.

Diví se i studenti

O tom, že na uzavření pokladen železnice něco vydělají, pochybují i studenti. „Jak chce průvodčí odbavit stopadesát studentů ve školním vlaku ze Strážnice do Veselí nad Moravou? Za tu čtvrthodinu jízdy stihne vybrat peníze tak od desíti patnácti lidí,“ podivil se student strážnického gymnázia Michal. „To se pak vyplatí průkazku na dojíždění do školy vůbec nemít,“ uzavřel.

Kde na jižní Moravě už nekoupíte lístky

Boskovice, Božice u Znojma, Brno-Chrlice, Bučovice, Čejč, Hodonice, Kobylí na Moravě, Křenovice horní nádraží, Miroslav, Mutěnice, Nedvědice, Nemotice, Novosedly, Rakšice, Rousínov, Slavkov u Brna, Sokolnice-Telnice, Strážnice, Střelice, Sudoměřice nad Moravou, Šumná, Velká nad Veličkou, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Vlkoš, Zastávka u Brna.

Kde na Vysočině už nekoupíte lístky

Batelov, Bransouze, Bystřice nad Perštejnem, Kralice nad Oslavou, Leština u Světlé, Luka nad Jihlavou, Moravské Budějovice, Okrouhlice, Pelhřimov, Počátky-Žirovnice, Rapotice, Rožná, Ždírec nad Doubravou.

