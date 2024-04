Tipy na víkend: Festival ABC! Středověk v Libušíně, letecká show i setkání veteránů

Ze zimy rovnou do léta! V sobotu až 22 a v neděli i 25 stupňů a k tomu slunečná obloha - takový teplotní šok si pro nás na poslední dubnový víkend připravilo počasí. Není proto důvod sedět doma. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

Dva víkendové dny nabité adrenalinovými show, exhibicemi, workshopy, organizovanými vyjížďkami se známými sportovci, testováním kol, večerním doprovodným programem a gastronomickým potěšením. Pomyslnou třešničkou na dortu pak bude pořádně adrenalinová Big Air show v čele s Teodorem Kováčem. To slibuje Bike fest na Výstavišti v Praze Holešovicích .

V sobotu se v terénu brdských hvozdů v lokalitě Koníček/Velcí se od 10 do 14 hodin odehraje první ročník hobby soutěže tažných koní v těžko dostupném terénu lesa. Uvidíte ukázky reálné práce koní v těžko dostupném terénu, kde se kočí i koníci musí často popasovat i s nenadálými překážkami. Vedle závodu jednospřeží v lese je připravena i ukázku párového tahání těžkých břemen, vozatajství, ale také plemeno miniaturních koní minihorse a pro děti bude připraven doprovodný program lesní pedagogiky.

Tradiční pouť k svátku sv. Jiří na úpatí hory Říp se koná za obcí Krabčice od pátku do neděle. Na akci nechybí řada atrakcí a to jak tradičních, rodinných i adrenalinových. Pouť doplní bohatý program, v němž vystoupí umělci různých žánrů pop, country, tramp, folk. Mezi Roudnicí a Krabčicemi bude v sobotu a v neděli pendlovat výletní vláček.

*Ostrava - Na Polygonu Libros se v sobotu koná den plný upravených aut, ostrých battlů na drift trati během závodu Drift King of Libros. Dorazí také několik upravených a zajímavých tahačů.

*Lysá nad Labem - Retro Garáž je auto-moto veterán burza & prodejní výstava zaměřená na historická vozidla a vše co k nim patří. Na zdejší výstaviště můžete zavítat v sobotu od 8 do 16 hodin.

*Praha - Klub historických vozidel pořádá ve Chvalské tvrzi setkání historických vozidel, motocyklů a jiných strojů do roku výroby 1970. Celodenní program s přehlídkou vozidel, divácké soutěže pro dospělé i děti, vyhlídkové jízdy historickým autobusem, občerstvení a živá hudba po celý den.

*Praha – Na golfovém hřišti v Hostivaři je v sobotu od 10 hodin připravena přehlídka vzácných automobilů, klenotů historie i současnosti. Letošním tématem je oslava dvou významných výročí historie našeho automobilismu: 100 let automobilů Zbrojovka a 90 let automobilů JAWA.

Největší svátek květin to je mezinárodní květinová a zahradnická výstava Flora Olomouc . Středobodem proslulé akce bude již tradičně hlavní expozice v pavilonu A, připraveny budou i velké Zahradnické trhy, několik gastrozón a pestrý doprovodný program. Ten mimo jiné zahrnuje workshopy, hudební vystoupení, aktivity pro děti a také odpočinkové zóny. Zavítat sem můžete až do neděle.

Motýli se opět budou líhnout ve skleníku Fata Morgana v botanické zahradě v pražské Troji . Postupně bude navezeno několik tisíc kukel motýlů různých druhů, u kterých je možné pozorovat jejich líznutí první vzlétnutí i elegantní pohyb vzduchem. Letošní výstava má podtitul „Dobrodružná cesta“ a zaměřuje se na migraci motýlů. Zavítat sem můžete do 2. června.

13. Cesta kolem světa

Nová interaktivní rodinná zážitková výstava z dílny plzeňského DEPO2015 přináší unikátní koncept světelné zážitkové výstavy kombinované s prvky únikových her. Příběh expozice odkazuje na slavný román Julese Verna. Návštěvníci budou mít za úkol projít devíti prostředími symbolizujícími různá místa celého světa od italských Benátek, přes bazar na Blízkém Východě, Africkou savanou, Indii, po prales jižní Ameriky nebo mrazivou krajinu Arktidy. V každém z prostředí přitom musí vyřešit zapeklitý úkol, aby získali indicii do svého pasu a mohli pokračovat v cestě dál. Dobrodružství tu můžete zažít až do konce letních prázdnin.