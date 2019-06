Různí dopravci, jedna jízdenka. Cestování vlakem po Česku bude jednodušší

Jednotný tarif na železnici, který připravuje ministerstvo dopravy, budou moct cestující využít od prosince příštího roku. Umožní jim jet vlakem po Česku na jednu jízdenku s různými dopravci. Ve čtvrtek to potvrdil na brněnském veletrhu Urbis František Vichta z ministerstva dopravy. Přestože tarif bude primárně kilometrický, bude nabízet i síťové či traťové jízdenky.

V současnosti si musí cestující kupovat v případě přestupů mezi vlaky více dopravců více jízdenek, což s jednotným tarifem nebude nutné. „Zachováváme však možnost, aby si dopravci prodávali i svoje jízdenky, musí však akceptovat jízdenky jednotného tarifu. V první fázi zatím půjde pouze o vlaky, které jsou v závazku veřejné služby,“ uvedl Vichta.

Zda budou dopravci uznávat jízdenky i ve vlacích, které neobjednává stát, záleží na nich. Podle Vichty z diskusí s nimi vyplývá, že by měli zájem se zapojit. Jde například o vlaky RegioJetu a Leo Expressu mezi Prahou a Ostravskem, o vlaky RegioJetu z Prahy do Brna, ale i pendolina Českých drah z Prahy do Ostravy.

České dráhy zdražily. Jízdenky přeplněnými spoji stojí desítky korun navíc

Cena jízdenek se bude vypočítávat na základě ujetých kilometrů, ceník zatím představen nebyl. Počítá se také s možností zpátečních jízdenek. Síťová jízdenka má umožnit cestovat po celé železniční síti bez ohledu na dopravce, stejně tak mají fungovat traťové jízdenky pro vymezené časové období.

Jednotný tarif má umožnit i rezervaci místenky, místa pro kolo, lehátka či lůžka a má poskytnout také doplatkové doklady. „Buď si cestující jízdenku koupí na pokladně zapojených dopravců, nebo bude možné mít jízdenku elektronickou. Patrně bude možné mít obdobu In karty Českých drah, která slouží jako identifikátor a nosič jízdenky,“ řekl Vichta.

Přibudou i další spoje

Plánovaný termín znamená, že tarif přijde rok po výrazném nástupu soukromých dopravců na české železnici. Od letošního prosince například začne provozovat čtyři rychlíkové linky Arriva a jednu RegioJet, který začne také provozovat osobní vlaky v Ústeckém kraji. Po spuštění první etapy se počítá s druhou, která zapojí do systému i regionální autobusy.

Zastaví „modrá armáda“ Čechům vlaky? Odbory v boji o režijní jízdné hrozí stávkou

Ministerstvo stále ještě o podobě systému diskutuje jak s dopravci, tak s Asociací krajů ČR a Českou asociací organizátorů veřejné dopravy. Zároveň řeší, jak bude vypadat monitoring cesty cestujícího a rozdělování tržeb dopravcům.

Z novely zákona o drahách vyplývá, že zavedení systému jednotných jízdenek na železnici a jeho pětiletý provoz budou stát 254 milionů korun. Systém jednotného tarifu budou muset využívat všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů.