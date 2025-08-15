„Čekali bychom, že v takových případech bude rodina upozorněna několik dnů předem. Vyrozumění pro naši právní agenturu, ale došlo až v okamžiku, kdy byl Ingr propuštěn,“ uvedl syn spisovatelky Dominik Mony exkluzivně pro Blesk.cz.
Syn: Byl vysmátý!
Rodinu to zaskočilo. „Obecně přece platí, že se u takto závažných nasilných činů, a to zejména vraždy, standardně rodina oběti informuje dopředu, aby měla možnost se na situaci nějak připravit,“ upozornil.
„Bylo nám sděleno, že ho
