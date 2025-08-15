„Čekali bychom, že v takových případech bude rodina upozorněna několik dnů předem. Vyrozumění pro naši právní agenturu, ale došlo až v okamžiku, kdy byl Ingr propuštěn,“ uvedl syn spisovatelky Dominik Mony exkluzivně pro Blesk.cz.

Zavraždil spisovatelku Monyovou! Boris Ingr je po 14 letech na svobodě! Co vzkázal rodině?

Vrah a manžel spisovatelky Simony Monyové (†44) Boris Ingr (58) po 13 letech na svobodě. Čekal na vyšetření na poliklinice v Kuřimi. (květen 2025)

Syn: Byl vysmátý!

Rodinu to zaskočilo. „Obecně přece platí, že se u takto závažných nasilných činů, a to zejména vraždy, standardně rodina oběti informuje dopředu, aby měla možnost se na situaci nějak připravit,“ upozornil.

„Bylo nám sděleno, že ho

Dočtěte zadarmo celý článek
Pokračovat ve čtení snadno můžete po registraci.
  • Registrace je pro vás zcela zdarma.
  • Získáte přístup k veškerému bleskovému obsahu.
  • Užijete si bonusové akce a výherní soutěže.
Pokračovat ve čtení