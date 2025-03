Podcast: Spisovatelka Monyová volala ve svých knihách o pomoc. Ubodal ji manžel Ingr, za pár měsíců opustí vězení

Populární spisovatelka Simona Monyová napsala během svého života více než dvě desítky knih pro ženy. V nich často psala o problémech v partnerských vztazích. Málokdo však tušil, že autorka volá ve svých dílech o pomoc. Bohužel, její volání nebylo vyslyšeno včas. V srpnu roku 2011 Monyovou ubodal její bývalý partner Boris Ingr v jejím domě. Ten opakovaně žádal o podmíněné propuštění, to mu ale bylo vždy zamítnuto. Na svobodu by se ale měl dostat už za pár měsíců.

Sebemilenec, Opiju tě rohlíkem nebo Zítra vyjde slunce. To je jen malý výčet knih české spisovatelky Simony Monyové, rozené Urbánkové. Svého času se jí díky úspěchu přezdívalo „Viewegh v sukních“ a její knihy kupovali čtenáři z celé republiky. Málokoho ale napadlo, že inspiraci pro své romány čerpala Monyová ve svém životě a soužití s tyranským manželem Borisem Ingrem.

Tyranie a exekuce

Přestože jejich vztah vypadal možná na první pohled idylicky, za zavřenými dveřmi se odehrávalo peklo. Ingr se ke spisovatelce choval velmi násilnicky. Podle jejích přátel a blízkých také holdoval alkoholu, bil ji, psychicky ji týral. Manželku měl i znásilňovat.

Kromě toho všeho měl Boris Ingr také utrácet neskutečné sumy. Za práci ve společném nakladatelství měl inkasovat i 150 tisíc měsíčně, ale podle nejstaršího syna Monyové z prvního manželství Michala Ingr peníze utrácel za prostitutky a zadlužoval se. Vše vyvrcholilo v momentě, kdy do domu v brněnských Obřanech přišli exekutoři. V červnu 2011 se Monyová definitivně rozhodla, že se tyrana nadobro zbaví a nechala ho po jeho dalším výstupu vykázat ze společného obydlí. Ze strachu si najala i security službu, aby jejich dům hlídala.

Pobodal sám sebe a vyskočil z okna

3. srpna 2011 přišel Ingr do domu Monyové v Obřanech s lahví vína a bonboniérou. Prosil, aby ho bývalá partnerka pustila do domu a on mohl uspat jejich společného syna Šimona. Spisovatelka nakonec svolila. Tím si ale podepsala ortel smrti.

Mezi Monyovou a Ingrem se rozpoutala hádka. Při té bývalý kameraman ČT ženu šestkrát bodl do břicha a hrudi. Pak bodl i sám sebe a následně skočil z okna. Nezpůsobil si vážná zranění, a tak se vrátil a skočil znovu. K vraždě se Ingr nikdy nepřiznal a snažil se soudy opakovaně přesvědčit, že jednal v sebeobraně. Brněnský krajský soud nakonec Ingra poslal do vězení na 15 let, což následně potvrdily i odvolací soudy.

Do svobody Ingrovi zbývá pár měsíců

Před několika týdny bývalý partner zesnulé spisovatelky znovu zažádal o podmínečné propuštění. Počátkem letošního roku ale soud Ingrovu žádost znovu zamítl. Do konce řádného trestu zbývá bývalému kameramanovi ČT rok.

