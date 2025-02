Podcast: Oldříškovi vrah rozbil hlavu sekerou, Hildegarde našli mrtvou pod oknem. Kdo zavraždil rodinu vědce Hudce?

Případ rodiny vědce Ericha Hudce patří bezesporu mezi jeden z těch nejtajemnějších případů československé kriminalistiky. Erich hudec vystudoval na berlínské univerzitě elektrotechniku. Během studií se seznámil se spolužačkou Hildegarde. Ta mu později asistovala u jeho pokusů a zkoumání, nakonec se ale stala jeho ženou.

Hudcovou vášní se stala radiotelegrafie, a byl v ní velmi dobrý. Úspěšnost jeho práce se ukázal například v roce 1936 během OH v Berlíně. Díky Hudcově vynálezu se tak podařilo během pár minut přenést fotografii vítězů z jednotlivých disciplín do USA nebo Japonska. Při bombardování Berlína během 2. světové války byla jeho laboratoř zničena a Hudec cítil, že v Německu už pro jeho rodinu není bezpečno, a tak se s manželkou Hildou a synem Oldříškem přestěhovali do Čech. Hudec zřejmě v tu chvíli netušil, že to byl začátek konce jeho rodiny.

Zabalila na cestu a usmažila řízky

Nejprve žili v Tehově, na trvalo se ale Hudcovi usadili na zámku v Kunštátě, kde měli manželé i svou laboratoř. Vědec snil o velké kariéře za hranicemi. Před Vánoci roku 1947 odjel do Švýcarska vyjednávat o svých patentech. V cizině se mu natolik zalíbilo, že se rozhodl do Čech už nikdy nevrátit. A Hildegarde měla s Oldříškem dorazit za ním.

Počátkem června 1948 dostala Hudcova manželka instrukce. 7. června večera pobalila nejnutnější věci, usmažila řízky na cestu, nastavila dva budíky a těšila se, až spatří milovaného Ericha. To se ale už nikdy nestalo.

Hrůza na zámku v Kunštátě

8. června 1948 ráno ženino bezvládné tělo našla administrativní úřednice Marie B. na nádvoří zámku. Hildegarde ve ztuhlé ruce drží břečťan, kterým část zámku v Kunšťátě obrůstala. Když na místo dorazil Sbor národní bezpečnosti, zjistili, že malý Oldříšek toho dne nedorazil do školy. V zamčeném bytě Hudcových následně nalezli jeho mrtvolku v tratolišti krve. Vedle postele ležela zakrvácená sekera, kterou chlapci někdo brutálně rozťal hlavu.

Mohla synka zabít Hildegarde a po hrůzném činu spáchat sebevraždu skokem z okna? Na jaké nejasnosti badatelé přišli? A co se stalo s Erichem Hudcem?